Verstappen, telsizdeki patlamasına açıklık getirdi

Verstappen, 3. sıradan başladığı sezonun altıncı yarışı İspanya'da Mercedes pilotlarının arasında 2. olarak art arda 5. kez podyuma çıkmayı başardı.

Startta Bottas'ı geçen Verstappen, yarışın başında Hamilton'ı yakından takip etse de sonrasında ona ayak uyduramadı. Verstappen, özellikle ilk stintin sonunda lastiklerinde büyük sorun yaşadı ve Hamilton'la fark 8 saniyenin üzerine kadar çıktı.

O dönemde Verstappen telsiz üzerinden yarış mühendisine, "Hamilton'dan ziyade kendi yarışlarına odaklanmaları gerektiğini çünkü açık bir şekilde yumuşak lastiklerde onlar kadar hızlı olmadıklarını" söyledi.

Takımın kendisine pite almama ısrarı üzerine Verstappen, "Tekrarlamamı mı istiyorsunuz? Bu lanet olası lastikler öldü!" diye bağırdı.

Verstappen, "Günün sonunda diğerlerinin yaptıklarını kontrol edemezsiniz. Sadece kendi yaptığımız şeyi kontrol edebiliriz. Bu yüzden bizim için mümkün olan en hızlı stratejiyi uygulamalıydık."

"Pite girmek istedim ancak beni almadılar. Lastiklerimde aşırı zorlanıyordum. Son iki turda çok ciddi zaman kaybetmiştim."

"Telsizden onlara Racing Point'in arkasında çıkıp çıkmamayı umursamadığımı söyledim çünkü onları kolayca geçebilirdim. Onlardan, özellikle yeni lastiklerle daha hızlıydık. Aramızda böyle bir konuşma geçti." dedi.

Hamilton son zaferiyle birlikte 2. sıradaki Verstappen'le farkı 37 puana yükseltmiş oldu. Verstappen, yarışta normal şartlarda daha iyi yapabileceği bir şeyin olmadığını vurguladı.

Verstappen, "İlk başta Lewis'i takip etmekte çalıştım. O dönemde lastiklerini kontrol altında tutuyordu, bu yüzden ben de biraz yavaş gidiyordum."

"Ancak bir süre sonra Valtteri 3. sıraya yükseldi ve daha fazla yavaş kalma şansım yoktu. Lewis zorlamaya başlayınca, artık onun performansına ayak uyduramıyordum. O sadece farkı açıyordu."

"O andan sonra kendi performansıma odaklanmaya, Valtteri'nin önünde kalabilmek için mümkün olan en hızlı stratejiyi uygulamaya çalıştım. Bu işe yaradı."

"Bu yüzden çok mutluyum. Bir kez daha iki Mercedes'i ayırmayı başardık. Şu anda daha fazla yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum." dedi.