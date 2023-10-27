Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
Meksika'da ilk iki antrenman seansını zirvede tamamlayan Max Verstappen, hafta sonuna "beklediğinden daha iyi" bir başlangıç yaptıklarını kabul etse sıralama turlarında oldukça yakın bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyor.
Meksika'da 5. galibiyetini kovalayan Max Verstappen, hafta sonuna oldukça iyi bir başlangıç yaptı ve 2 antrenman seansını da zirvede tamamladı.
Antrenman seanslarının ardından medyaya konuşan Verstappen, "geliştirebilecekleri şeyler" olduklarını söylese de performanslarından memnun.
Üç kez dünya şampiyonu pilot, günü şöyle değerlendirdi: "Rekabetçi gözüküyoruz ve tabii ki bu iyi bir şey ama hâlâ geliştirebileceğimiz birkaç nokta var. Yine de genel olarak hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptık, beklediğimden biraz daha iyiydi."
"Pist her zamanki gibi oldukça kaygandı ve lastikleri uzun sürüşlerde yönetmek zordu. Yani üzerinde çalışabileceğimiz birkaç şey var."
"Norris'i arkamda görmeme şaşırmadım, son birkaç yarıştır bize yakınlar. Benim için burada bir sürpriz yok. Tek turda mücadele inanılmaz yakın olacak, yarış temposu ise farklı bir hikaye."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
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