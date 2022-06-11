Verstappen: "Tek turda istediğim dengeyi yakalamakta zorlanıyorum"

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Max Verstappen, tüm hafta sonu takım arkadaşı Sergio Perez'in gerisinde kamıştı ve bu durum sıralama turlarında devam etti.

Tek turda özellikle aracın ön kısmında denge yakalamakta zorlanan Verstappen, seansı takım arkadaşı Perez'in ardında üçüncü sırada tamamladı.

Bu, Hollandalı pilotun arka arkaya ikinci kez takım arkadaşının gerisinde kaldığı anlamına geliyor.

Seansın ardından açıklamalarda bulunan Verstappen, tüm hafta sonu denge sorunları yaşadığında dikkat çekti ve şunları söyledi: "Aslında son turumun başlangıcı gayet iyiydi fakat sonrasında istediğim gibi gitmedi çünkü bazı küçük hatalar yaptım."

"Harika bir sonuç değil ama genel anlamda tüm hafta sonu boyunca tek turda doğru dengeyi yakalamakta biraz zorlandık."

"İstediğim gibi geçmedi ama yine de yarışta ikinci ve üçüncülük sayesinde takım olarak iyi bir fırsatımız olacağını düşünüyorum."

Red Bull yarış temposunda Ferrari'ye daha yakın görünüyordu ve bundan ötürü iki takım arasında keyifli bir mücadele olabilir.

Verstappen, bu konuda, "Neler olacağını yarın göreceğiz. Genel olarak evet, tek turda biraz geride görünüyoruz. Fakat aracımız normal şartlar altında yarış temposunda gayet iyi olmalı."

"Bekleyip neler olacağını göreceğiz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images