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Formula 1 Haberler

Verstappen: "Tek şampiyonluk benim için yeterli"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, Formula 1'de bir şampiyonluk kazanmasının kendisi için yeterli olacağını söylüyor.

Verstappen: "Tek şampiyonluk benim için yeterli"

Max Verstappen, 2015 yılında Formula 1'e adım attı ve ilk galibiyetini ertesi yıl, Red Bull'la çıktığı ilk yarışta aldı.

O günden bu yana büyük adımlar atan Verstappen, bu yıl kariyerinde ilk kez şampiyonluk savaşı veriyor ve bitime iki yarış kala lider durumda.

Hollandalı pilotun, Formula 1 konusunda diğerlerinden daha farklı bir yaklaşıma sahip olduğu görülüyor. Bu, gelecek planlarında da görülen bir şey.

Genç sürücü, eğer bir şampiyonluk alabilirse, bunun kendisi için yeterli olacağını söylüyor.

BBC'nin Checkered Flag podcast'ine konuk olan Verstappen, 2021'de şampiyon olduğu takdirde hedefinin ne olacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "F1'de çok fazla yok çünkü her şey bunun üzerine kurulu, eğer bunu başardıysanız, ardından kaç tane daha kazandığınızın önemi yok çünkü zaten bir tane kazanmış oluyorsunuz."

"Tabii ki her zaman daha fazlasını kazanmaya çalışırdım ancak şampiyonluğu kazandıysanız, iş bitmiştir. Nihai hedefim bu bu ve bunu başarmak için çok çalışacağım. Sonrasında üzerimde çok daha az baskı olacak."

Verstappen, şampiyon olduğu takdirde F1 dışında ne elde etmek istediğini düşünmeye başlayacağını söylüyor.

"Formula 1'de şampiyon olduktan sonra, sürüş yapmaktan elbette yine çok keyif alacağım. Fakat belki de yavaş yavaş Formula 1 dışında başarmak istediğim başka şeyleri düşünmeye başlayacağım."

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