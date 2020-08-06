Verstappen: "Tek antrenman seanslı Imola planı 'biraz aptalca' duruyor"

F1 yönetimi geçen hafta yaptığı açıklamada, en son 2006 yılında bir yarışa ev sahipliği yapan Imola pistinin Kasım ayında, Emilia Romagna Grand Prix'si adıyla geri dönerek takvimdeki 13. yarış olacağını söylemişti.

Açıklamada ayrıca Imola'daki yarış hafta sonunun iki güne düşürüleceği söylenmişti, bu format ise üç tane antrenman seansı sayısının sadece bir taneye düşürülmesi ile kabul edildi.

Verstappen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, F1'in uzun zaman boyunca sürüş yapmadığı bir pistte sadece bir tane antrenman seansı yapılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Verstappen açıklamasına şu şekilde devam etti: "Eğer bunu herkesin fikir sahip ve şu anda kullandığımız araçlarla sürüş yaptığı bir pistte yapmış olsaydık, bence bu bir sorun olmazdı."

"Günün sonunda herkes aynı koşullar altında, bu yüzden bunda bir sorun yok, ancak ben bunun biraz yanlış olduğunu düşünüyorum."

"Bize, işleri çözmemiz için bir değil iki seans verin, sadece her şeyin iyi olduğunu anlamak için bunu istiyoruz."

"İki günlük format pek umrumda değil, ancak o zaman bize iki antrenman seansı verin. İki tane bir saatlik antrenman seansı bile, bir tane 1.5 saatlik seanstan daha iyi olur."

"Bence biraz aptalca."

Imola'da yarışmaktan dolayı heyecan duyup duymadığı sorusuna Verstappen şu yanıtı verdi: "Orada yarışacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım."

"Sadece yaptıkları şeyin biraz yanlış olduğunu düşünüyorum. Biraz utanç verici. Orası çok güzel bir pist."

Verstappen'in Red Bull takım arkadaşı Alexander Albon da Hollandalı sürücünün dediklerine katıldı, ve Silverstone gibi iki yarışa ev sahipliği yapan pistlerde, iki günlük hafta sonunun denenmesinin daha mantıklı olduğunu söyledi.

Albon şu şekilde açıklamasına devam etti: "Bence iki günlük bir hafta sonu yapacaksak, iki yarışa ev sahipliği yapan Silverstone gibi pistlerde bunu denemek daha mantıklı olurdu."

"Aynı pistte üç gün boyunca seansa çıkmamıza gerek yok. İki gün daha iyi olabilirdi."

"Bence bunu şu anda test etmek ve Imola'da üç günlük hafta sonuna sahip olmak daha iyi olurdu."

Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel ise bu değişikliğin "heyecan verici" olduğunu, ancak takımların en iyi ayarı bulma konusunda baskı altında olabileceğini düşündüğünü söyledi.

"Hepimiz bir ritim yakalamak için aynı süreye sahibiz ve daha sonrasında sıralamalara gideceğiz. Bence gayet heyecanlı olabilir." diyen Vettel ekledi: "Kaç tane lastiğe veya ne tür lastiklere sahip olacağımızı daha bilmiyorum. Daha önemli olan konu ise pistte buna alışmak için yeterince zamana sahip olup olmayacağımızı görmek olacak."

"Aracı ayarlamak için daha az zamana sahip olacağız, ancak şu sıralar aracın nasıl olması gerektiği konusunda bir fikre sahibiz."

"Normalde eğer bir şeyler biraz yanlış hissettiriyorsa, gece boyunca düzeltme şansınız oluyor, şimdi ise bu şansa sahip değilsiniz. Ancak diğer şeyler benzer olacaktır."