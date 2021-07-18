Verstappen, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Red Bull pilotu, ilk turun orta noktasına kadar Lewis Hamilton'la büyük bir mücadele içindeydi. Hamilton, Copse virajına gelinmeden önce turun ilk bölümünde birkaç kere Verstappen'i arkasında bırakmaya çalışmış ancak bunu başaramamıştı.

Hamilton, Copse virajında Verstappen'i içeri çizgiden geçmek istemiş ancak ikili temas yaşamıştı.

Hamilton'ın sol ön lastiği, Verstappen'in sağ arka lastiğine değmiş ve bu temasın ardından Verstappen'in sağ arka lastiği kopmuştu.

Copse virajında yaşanan temasın ardından Verstappen, yüksek hızda bariyerlere girmişti. Red Bull, Verstappen'in bariyerlere çarptığında 51G kuvvete maruz kaldığını da açıklamıştı.

Verstappen, büyük hasar alan aracından kendi başına çıkabilse de anlaşılabilir bir şekilde oldukça sarsılmış gözüküyordu. Hollandalı pilot, kontroller için kendisini Silverstone'un sağlık merkezine götüren ambulansa da yürümeyi başardı.

Doktorlar tarafından yapılan ilk kontrollerin ardından, daha detaylı testlerin yapılmasına karar verildi. Hollandalı pilot, bu nedenle hastaneye götürüldü.

Red Bull tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Silverstone sağlık merkezindeki doktorların ilk değerlendirmelerinin ardından; Max Verstappen, daha çok test yapılabilmesi için tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı."

Verstappen'in babası Jos Verstappen, kazanın ardından oğlunun biraz sersemlediğini söylerken; sol omzunun ağrıdığını da ekledi.

Ziggo Sport'a konuşan Jos, şunları söyledi: "Max, kazanın ardından biraz sersemleşti ve bilgisayarlı tomografi için hastaneye götürülüyor. O iyiydi, omzunda da biraz ağrı vardı, genel olarak bütün vücudunda ağrılar var. Bu berbat bir durum."

Baba Verstappen, oğluyla kazanın tekrarlarını izlediğini ve ikisinin de Hamilton'a yeteri kadar boşluk bırakıldığı görüşünde olduğunu belirtti.

"Tam olarak nelerin yaşandığını görmek için Max'la kazayı inceledik. Max, 'Ona yeteri kadar boşluk verdim ve onun yarım araç boyu kadar önündeydim. O [Hamilton], sadece ön lastiğini arka lastiğime doğru sürdü. İşte o zaman hatalı olduğunuzu biliyorsunuzdur.' dedi."

"Böyle bir şey için sadece 10 saniye ceza almanız, bence saçmalık... Özellikle de böyle virajda, bu doğru değil."