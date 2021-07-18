Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Britanya'da günün pilotu Leclerc!
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Verstappen, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Ekleyen:

Max Verstappen, Britanya Grand Prix'sindeki büyük kazasının ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Verstappen, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Red Bull pilotu, ilk turun orta noktasına kadar Lewis Hamilton'la büyük bir mücadele içindeydi. Hamilton, Copse virajına gelinmeden önce turun ilk bölümünde birkaç kere Verstappen'i  arkasında bırakmaya çalışmış ancak bunu başaramamıştı. 

Hamilton, Copse virajında Verstappen'i içeri çizgiden geçmek istemiş ancak ikili temas yaşamıştı. 

Hamilton'ın sol ön lastiği, Verstappen'in sağ arka lastiğine değmiş ve bu temasın ardından Verstappen'in sağ arka lastiği kopmuştu.

Copse virajında yaşanan temasın ardından Verstappen, yüksek hızda bariyerlere girmişti. Red Bull, Verstappen'in bariyerlere çarptığında 51G kuvvete maruz kaldığını da açıklamıştı.

Verstappen, büyük hasar alan aracından kendi başına çıkabilse de anlaşılabilir bir şekilde oldukça sarsılmış gözüküyordu. Hollandalı pilot, kontroller için kendisini Silverstone'un sağlık merkezine götüren ambulansa da yürümeyi başardı. 

Doktorlar tarafından yapılan ilk kontrollerin ardından, daha detaylı testlerin yapılmasına karar verildi. Hollandalı pilot, bu nedenle hastaneye götürüldü. 

Red Bull tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Silverstone sağlık merkezindeki doktorların ilk değerlendirmelerinin ardından; Max Verstappen, daha çok test yapılabilmesi için tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı."

Verstappen'in babası Jos Verstappen, kazanın ardından oğlunun biraz sersemlediğini söylerken; sol omzunun ağrıdığını da ekledi. 

Ziggo Sport'a konuşan Jos, şunları söyledi: "Max, kazanın ardından biraz sersemleşti ve bilgisayarlı tomografi için hastaneye götürülüyor. O iyiydi, omzunda da biraz ağrı vardı, genel olarak bütün vücudunda ağrılar var. Bu berbat bir durum."

Baba Verstappen, oğluyla kazanın tekrarlarını izlediğini ve ikisinin de Hamilton'a yeteri kadar boşluk bırakıldığı görüşünde olduğunu belirtti.

"Tam olarak nelerin yaşandığını görmek için Max'la kazayı inceledik. Max, 'Ona yeteri kadar boşluk verdim ve onun yarım araç boyu kadar önündeydim. O [Hamilton], sadece ön lastiğini arka lastiğime doğru sürdü. İşte o zaman hatalı olduğunuzu biliyorsunuzdur.' dedi."

"Böyle bir şey için sadece 10 saniye ceza almanız, bence saçmalık... Özellikle de böyle virajda, bu doğru değil."

paylaşım
yorumlar
Britanya'da günün pilotu Leclerc!

Önceki haber

Britanya'da günün pilotu Leclerc!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

31 dk
2
Formula 1

Marko: "Hamilton men cezası almalı!"

59 dk
3
Formula 1

Horner, Hamilton'ı kirli sürüş yapmakla suçladı

1 s
4
Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

4 s
5
Formula 1

Britanya'da günün pilotu Leclerc!

8 dk
Son Haberler
Verstappen, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
F1

Verstappen, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

2dk
Britanya'da günün pilotu Leclerc!
F1

Britanya'da günün pilotu Leclerc!

8dk
Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!
F1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

31dk
Marko: "Hamilton men cezası almalı!"
F1

Marko: "Hamilton men cezası almalı!"

59dk
Horner, Hamilton'ı kirli sürüş yapmakla suçladı
F1

Horner, Hamilton'ı kirli sürüş yapmakla suçladı

1 s
Son Videolar
Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
7 s

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
20 s

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Horner, Hamilton'ı kirli sürüş yapmakla suçladı Britanya GP
Formula 1

Horner, Hamilton'ı kirli sürüş yapmakla suçladı

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"
Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

Horner, Grand Prix'nin ilk bölümünün sprint yarışına benzeyeceğini düşünmüyor Britanya GP
Formula 1

Horner, Grand Prix'nin ilk bölümünün sprint yarışına benzeyeceğini düşünmüyor

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

Marko: "Hamilton men cezası almalı!"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton men cezası almalı!"

Horner, Hamilton'ı kirli sürüş yapmakla suçladı
Formula 1 Formula 1

Horner, Hamilton'ı kirli sürüş yapmakla suçladı

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

Britanya'da günün pilotu Leclerc!
Formula 1 Formula 1

Britanya'da günün pilotu Leclerc!

Britanya GP, Hamilton - Verstappen temasıyla durduruldu!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP, Hamilton - Verstappen temasıyla durduruldu!

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

Estonya Rallisi: Rovanpera, WRC tarihindeki en genç ralli galibi oldu
WRC WRC

Estonya Rallisi: Rovanpera, WRC tarihindeki en genç ralli galibi oldu

Son Haberler

Verstappen, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü
Formula 1 Formula 1

Verstappen, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

Britanya'da günün pilotu Leclerc!
Formula 1 Formula 1

Britanya'da günün pilotu Leclerc!

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

Marko: "Hamilton men cezası almalı!"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton men cezası almalı!"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.