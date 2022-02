Verstappen: "Tartışmalar şampiyonluğuma gölge düşüremez"

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen yarışın son anlarında büyük bir drama yaşandı. Lewis Hamilton lider giderken, Nicholas Latifi kaza yaptı ve güvenlik aracına neden oldu.

Red Bull hemen Verstappen'i pite aldı, Hamilton ise aşınmış lastikleriyle yola devam etti.

Michael Masi, iki pilot arasındaki sürücülerin turlarını geri almasına izin verdi ve yarış son turda tekrar başladı.

Verstappen, Hamilton'ı geçti ve yarışı kazandı. Fakat her şey, dışarıdan göründüğü kadar kolay değildi. Çünkü Hollandalı sürücünün bacağında, son tura girerken kramp vardı.

Verstappen, The Guardian ile olan son röportajında şöyle diyor: "Kafamda o anlarda neler vardı? Açıkçası 'onu geçmem gerekiyor, tek seçeneğim var. İkinci bitirmeyeceğim' diye düşünüyordum."

"Yeniden başlangıçta gerçekten en iyi pozisyonda olmaya çalıştım. Çizgiyi geçene ve bacağımda kramp hissedene kadar her şey yolundaydı. Uzun süre tam gaz gittiğiniz için, olabilecek en acı hislerden birisidir. Kasınızın kasıldığını ve adeta bir tenis topu gibi olduğunu hissediyorsunuz."

"Elbette adrenalin size yardım ediyor çünkü normalde olsa hareket edemezsiniz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, takes victory to become the 2021 drivers champion

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images