Verstappen: "Tartışmalar şampiyonluğuma gölge düşüremez"

Haberi dinle

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen yarışın son anlarında büyük bir drama yaşandı. Lewis Hamilton lider giderken, Nicholas Latifi kaza yaptı ve güvenlik aracına neden oldu.

Red Bull hemen Verstappen'i pite aldı, Hamilton ise aşınmış lastikleriyle yola devam etti.

Michael Masi, iki pilot arasındaki sürücülerin turlarını geri almasına izin verdi ve yarış son turda tekrar başladı.

Verstappen, Hamilton'ı geçti ve yarışı kazandı. Fakat her şey, dışarıdan göründüğü kadar kolay değildi. Çünkü Hollandalı sürücünün bacağında, son tura girerken kramp vardı.

Verstappen, The Guardian ile olan son röportajında şöyle diyor: "Kafamda o anlarda neler vardı? Açıkçası 'onu geçmem gerekiyor, tek seçeneğim var. İkinci bitirmeyeceğim' diye düşünüyordum."

"Yeniden başlangıçta gerçekten en iyi pozisyonda olmaya çalıştım. Çizgiyi geçene ve bacağımda kramp hissedene kadar her şey yolundaydı. Uzun süre tam gaz gittiğiniz için, olabilecek en acı hislerden birisidir. Kasınızın kasıldığını ve adeta bir tenis topu gibi olduğunu hissediyorsunuz."

"Elbette adrenalin size yardım ediyor çünkü normalde olsa hareket edemezsiniz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, takes victory to become the 2021 drivers champion Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Her şeye rağmen bunu yapmak zorundaydım. Bu yüzden tam gaz devam ettim ve bacağımın giderek daha fazla acıdığını hissediyordum. Neyse ki beşinci viraja geldim ve geçiş hamlesini yaptım. Ayağımı gazdan çektiğim üç saniyem oldu."

"Ardından çok uzun iki düzlük vardı ve Lewis'in bana yaklaştığı ikinci düzlükte ayağımın titrediğini hissedebiliyordum. Onu kontrol edemiyordum çünkü kas spazmı geçiriyordum. Son sektörde ayağım tamamen titriyordu. Verilere bakarsanız, pek düzgün bir gaz pedalı grafiği göremeyeceksiniz!"

"Kazandıktan sonra takım radyosundan çığlık attım ama tüm tur ayağım titremeye devam etti. Tamamen gitmişti. Eğer bir tur daha olsaydı, yarışı bu şekilde bitiremezdim. Son turda baskı seviyesi o kadar yüksekti ki muhtemelen vücudum buna tepki verdi. Fakat pes edemezsiniz."

Hollandalı sürücü, düzlükleri beklemek yerine Hamilton'ı beşinci virajda geçti ve herkesi şaşırttı.

Neden beşinci virajda geçiş yaptığını da anlatan Max, "Daha fazla tutuşa sahip olduğumu biliyordum. Bu yüzden 'onları bu virajda şaşırtacağım' dedim. Babam bile orada geçiş yapmamı beklemiyordu. Bu tür şeyler fark yaratıyor. Fakat iki uzun düzlükte bana yaklaştı."

"Ardından şampiyonluk geldi ve bu, inanılmaz bir şey. Tüm yarış, başaramayacak gibi göründüğünüzde buna inanmak daha zor oluyor. Aniden hisleriniz %100 tersine dönüyor. Çılgınca bir şey. Tüm hayatım boyunca üzerinde çalıştığım şey buydu, hayalim hep bu oldu. Bitiş çizgisini geçtiğinizde, artık buna sahip olduğunuzu anlıyorsunuz. Araçtan çıktım, tüm mekanikerler ve babam bana doğru koşuyorlardı."

"Babamı gördüm ve açıkçası kalp krizi geçirmek üzereymiş gibi göründüğü için, ölebileceğini düşündüm. Çünkü gerçekten çok solgundu. Ten rengi kesinlikle normal veya sağlıklı değildi." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Verstappen ve Hamilton arasındaki ilişki, sezon boyunca giderek kötüleşti ve ikilinin birbirlerine karşı pek de iyi şeyler hissetmediği biliniyor.

Verstappen, şampiyonluğu kaybetmesinin ardından Hamilton'ın yaşadığı his sorulduğunda, "Şahsen kendimi bu durumda hayal etmek zor çünkü yedi kez şampiyon olmadım. Zaten yedi kez şampiyon olsaydım, ilk şampiyonluğum için savaştığım, tüm yarışı lider gittiğim, sonuna kadar kontrol altında götürdüğüm ve ardından son turda kaybettiğim zamandan biraz daha az acıtırdı. Eminim bu, zaten yedi şampiyonluk kazandıktan sonra olandan çok daha acı verici olurdu."

"Elbette rekor kırabilirdi fakat sahip olduğu yedi şampiyonluğa bir bakın. O kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum, öyle değil mi?"

"Yarıştan sonra yanıma gelmesi hoş bir davranıştı. Fakat o günden bu yana hiç konuşmadık ve bu, normal. Kendi hayatlarımızı yaşıyoruz ve yarışırken birbirimizi zaten epey görüyoruz." dedi.

Abu Dhabi ile alakalı bir soruşturma var ve bu soruşturmanın sonucu 20 Mart'ta açıklanacak.

Verstappen, "Evet ama artık hiçbir şey yapamazlar."

"Yaşananlardan ötürü zaferimin gölgelendiğini düşünmüyorum. Çok iyi bir sezon geçirdim ve bu şampiyonluğu gerçekten hak ettim. Ben de yıl boyunca çok şanssızdım. İnsanlar sadece son yarışı hatırlıyorlar ama tüm sezona baktığınızda, şampiyonluk savaşı çok daha erken bitmiş olmalıydı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Verstappen özellikle Silverstone'un çok acı verici olduğunu söyledi.

"En acı verici olanı oydu. Kıymetli puanlardı fakat kelimenin tam anlamıyla çok acı çektim. Boynum, sırtım, omuzlarım... Oldukça kuvvetliyim ve büyük darbelere karşı durabilirim. Ancak böyle bir etkiye sahip olmak vücudunuz veya beyniniz için iyi değil. Eve geldim ve dört gün, beynimin dinlenmesi için TV izlemedim ya da simülasyon yapmadım."

"Orada olanlar (Mercedes'in yaptığı kutlamalar) saygısızcaydı ama biz neleri daha iyi yapabileceğimize baktık. Yaz arasından sonra döndüğümüzde, takım olarak gerçekten iyi bir iş çıkardık. Sezonunun ikinci yarısında kazanmamız gereken yarışları kazandık."

"Sezon genel olarak çok zorlayıcıydı. Her yıl böyle bir dramayı yaşayamazsınız. Bu benim için iyi değil, her iki takımdaki insanlar için sağlıklı değil."

"Sonunda, şampiyon olsam da bu benim benim için hayatı değiştirmedi. En azından benim için öyle. Eve döndüğümde, şampiyon olmadan önce yaptığım şeyleri yapmaya devam ettim."

Verstappen, şampiyonluk sonrası üzerindeki baskının hafiflediğini de ekledi.

"Şampiyonluğu kazanmak zorunda olmanın ya da onu kazanmaya çalışmanın getirdiği o küçük baskı artık kayboldu. Bunu zaten başardım, şampiyon oldum. Bu yüzden işler zorlaştığında muhtemelen bununla normalde daha iyi baş edeceğim."

Ayrıca hedefinin sekiz şampiyonluk olup olmadığı da soruldu ve, "Pek sayılmaz. Yedi veya sekiz şampiyonluğa ulaşamazsam sorun değil. Bu kadar uzun bir süre böylesine baskın olabilmek için şansa ihtiyacınız var. Ben sadece eğlenmek ve piste çıktığım zaman kazanmak istiyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool