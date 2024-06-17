Verstappen tarihin en iyi beş sürücüsünü seçti
Red Bull pilotu Max Verstappen, Formula 1 tarihinin en iyi beş sürücüsünü seçti.
Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen, geçtiğimiz günlerde DAZN'a konuk oldu ve burada Formula 1 tarihinin en iyi beş sürücüsünü sıralaması istendi.
Verstappen bunun üzerine şöyle dedi: "Ne söylersem söyleyeyim, herkes yorum yapacak ve pek çok insan buna katılmayacak."
"Fakat ben Michael Schumacher, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton ve Juan-Manuel Fangio'yu sayacağım."
Verstappen kendisini bu beş sürücü arasında göstermeyince bunun nedeni soruldu.
Hollandalı pilot, "Çünkü bunlar eski pilotlar ve ben hâlâ gencim."
"Hangi çağda yarışmak isterdim? Şu anki çağdan memnunum ama motor sesinden dolayı 2000'lerin başını seçerdim." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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