Verstappen tarihin en iyi beş sürücüsünü seçti

Max Verstappen, geçtiğimiz günlerde DAZN'a konuk oldu ve burada Formula 1 tarihinin en iyi beş sürücüsünü sıralaması istendi.

Verstappen bunun üzerine şöyle dedi: "Ne söylersem söyleyeyim, herkes yorum yapacak ve pek çok insan buna katılmayacak."

"Fakat ben Michael Schumacher, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton ve Juan-Manuel Fangio'yu sayacağım."

Verstappen kendisini bu beş sürücü arasında göstermeyince bunun nedeni soruldu.

Hollandalı pilot, "Çünkü bunlar eski pilotlar ve ben hâlâ gencim."

"Hangi çağda yarışmak isterdim? Şu anki çağdan memnunum ama motor sesinden dolayı 2000'lerin başını seçerdim." dedi.