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Formula 1 İspanya GP

Verstappen tarihin en iyi beş sürücüsünü seçti

Red Bull pilotu Max Verstappen, Formula 1 tarihinin en iyi beş sürücüsünü seçti.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, geçtiğimiz günlerde DAZN'a konuk oldu ve burada Formula 1 tarihinin en iyi beş sürücüsünü sıralaması istendi.

Verstappen bunun üzerine şöyle dedi: "Ne söylersem söyleyeyim, herkes yorum yapacak ve pek çok insan buna katılmayacak."

"Fakat ben Michael Schumacher, Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton ve Juan-Manuel Fangio'yu sayacağım."

Verstappen kendisini bu beş sürücü arasında göstermeyince bunun nedeni soruldu.

Hollandalı pilot, "Çünkü bunlar eski pilotlar ve ben hâlâ gencim."

"Hangi çağda yarışmak isterdim? Şu anki çağdan memnunum ama motor sesinden dolayı 2000'lerin başını seçerdim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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