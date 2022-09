Verstappen: "Taraftarların yuhalaması, günümü mahvetmiyor"

Son Formula 1 dünya şampiyonu, motor değişikliği nedeniyle beş sıra geriden başlamasına rağmen harika bir performansla zafere ulaşmayı başardı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc'in yumuşak lastiklere geçmek için ikinci bir pitstop yapmasının ardından Verstappen, yarışı rahat şekilde önde ötürüyordu. Sonrasında Daniel Ricciardo sorun yaşadı ve yolda kaldı. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi ve periyot farklı sebeplerden ötürü uzayınca, yarış güvenlik aracı arkasında sona erdi.

Bu durum Monza'daki taraftarların tepkisini çekti ve tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi. Verstappen'in Martin Brundle ile yaptığı kapalı park röportajı sırasında da büyük yuhalamalar vardı.

Seyircilerin yuhalaması bu yıl pek yaygın görülen bir şey değil ancak geçen yıl Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki savaşta, taraftarların sık sık bu yola başvurduğu görülmüştü.

Verstappen, bu konuda şöyle dedi: "Böyle şeyler olabilir. Herkes bana bunu soruyor fakat benim burada olma amacım yarış kazanmak ve bugün bunu yapmayı başardık."

"Bazı insanlar elbette bunu takdir edemiyorlar çünkü onlar, farklı bir takımı tutan tutkulu taraftarlar. Böyle şeyler olabiliyor."

"Bu benim günümü mahvetmeyecek, ben sadece anın tadını çıkarıyorum." dedi.

Leclerc ise F1 taraftarlarının herhangi bir sürücüyü yuhalamayı bırakması gerektiğini düşünüyor.

"Bence kimse yuhalanmayı sevmez ve bence bu olmamalı."

"Meşalelere gelirsek, formasyon turundan veya sıralama turlarından önce kullanıldığında sorun olmayacağını düşünüyorum ancak bazen yarış sırasında bizim için biraz kafa karıştırıcı olabiliyor."

"Damalı bayraktan sonra biraz vardı ama çok rahatsız edici değildi."

Fans flood the circuit in celebration at the end of the race

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images