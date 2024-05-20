Verstappen F1 takviminde 24 tane Imola görmek istiyor

Emilia Romagna Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Imola, serinin pist sınırlarıyla ilgili sorunların üstesinden gelmek için Piratella, Acque Minerali ve Variante Alta'ya ek çakıl havuzları ekledi.

Ayrıca bu durum dar ama zorlu pist yapısını, birçok yükselti ve ani yön değişiklikleriyle pistin klasik havasını da güçlendirdi.

F1 pilotları Imola'da yapılan değişiklikleri neredeyse genel olarak olumlu karşılarken, Verstappen takvimde sayıları giderek artan sokak pistleri yerine Imola gibi daha fazla pist olmasını diledi.

Son dünya şampiyonu Max Verstappen, "Bence bu harika. Çok genişten giderseniz cezalandırılıyorsunuz."

"Dürüst olmak gerekirse muhteşem bir pist. Keşke 24 yarışta da böyle pistler olsa. Beni heyecanlandırmayan pek çok piste gidiyoruz ama bu pist inanılmaz."

"F1 takviminde az sayıda eski usul pist var. Ben de yarışmaya ve F1 izlemeye başladığımda bunlara aşık oldum. Bunlardan daha çoğuna ihtiyacımız var." dedi.

McLaren pilotu Oscar Piastri, "Eski usul olması ve her yerde çakıl olması nedeniyle en zorlu pistlerden biri."

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"Pist limitleri hakkında endişelenmeniz gerekmiyor. Çünkü limiti aştığınızda çakılda olacağınızı biliyorsunuz." dedi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Imola'yı da Spa-Francorchamps, Suzuka, Monaco ve Zandvoort gibi pilotların sevdiği pist kategorisine arasına ekledi ancak Leclerc taraftarlar için geleneksel pistlerdeki heyecanın arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Leclerc, "Tüm yeni pistlerde özlediğimiz şey, pistin tarihi hissi ve eski tarz yapısı."

"Takvimde bu tür pistlerin olmasından memnunum. Bence hepimize nereden geldiğimizi ve neden bu sporun hayranı olduğumuzu hatırlatıyor. Bu yüzden Monako ve Imola gibi yerlerin büyük hayranıyım."

"Monako ve Imola gibi pistlere baktığımızda geçiş yapmanın zor olduğunu görüyoruz. Bence heyecanın arttırılması adına bazı pistlerde çalışmalar yapılabilir."

"Bence pit yolunun ne kadar uzun olduğunu da görmemiz gerekiyor, eski usul pistleri daha heyecanlı hale getirmek için geçiş fırsatları yaratmak ve yarışı daha iyi hale getirmek konusunda nasıl iyileştirmeler yapabileceğimize bakmalıyız." dedi.

Pilotların Imola'ya dair övgüleri, Ayrton Senna'nın pistte geçirdiği ve hayatını kaybettiği kazanın 30. yıldönümünde geldi.

Ancak bu durum, Imola'nın 2025'ten sonra Avrupa'nın geleneksel pistlerinden takvim dışı kalması en muhtemel yer olarak görüldüğü bir ortamda gerçekleşti.

F1 CEO'su Stefano Domenicali İtalyan medyasına verdiği demeçte, her iki tesisin de güncel standartlara uygun hale getirilmesi için daha fazla yatırım yapılmazsa, Imola ve Monza'nın her ikisini de uzun vadede takvimde tutmanın zor olacağını söyledi.

Bu arada Tayland ve Güney Kore de potansiyel sokak yarışlarıyla takvimde yer almak için gözlerini dikti. F1'in 24 yarışlık sınırı, takvimde yer kapma yarışını oldukça yoğunlaştırıyor.

Ayrıca sürücülerin en çok keyif aldıkları şey ile gösteri için en iyi olan şey arasında da net bir ayrım var. Monaco'nun geçit töreni bunun en iyi örneği, Imola da öyle.

Imola oldukça büyük bir ana düzlüğe sahip olsa da, önceki çift sol viraj o kadar kolay değil. Birkaç pilot antrenman ve sıralama seanslarında burada tutuş problemi yaşadılar.

Fernando Alonso, "Bence Monako'nun ardından geçişlerin en zor olduğu ikinci pist."

"Singapur'da geçiş yapmak Imola'dan daha kolay. Bu her şeyi anlatıyor." dedi.