Verstappen: "Takımların birbirlerini kopyalamalarının ardından farkların kapanması sürpriz değil"

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Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'de sıralamaların ilk seansında tüm takımlar 1.2 sn içerisinde yer almıştı. Geçen sene ilk 5 dışında yer alan takımların, 2022'ye göre büyük ilerleme kaydettikleri görüldü.

Verstappen, birçok takımın Red Bull'un ya da Ferrari'nin 2022 güçlü konseptlerinden faydalanmaları sayesinde tüm takımların güçlendiğini, bu sayede farkların kapandını söyledi.

Bahreyn'de podyuma çıkan Fernando Alonso'nun takımı Aston Martin, 2023 aracı AMR23'te Red Bull'un 2022'den bu yana takip ettiği tasarım felsefesini kullanıyor. İki araç arasındaki benzerliklerin ardından Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, podyumda üç Red Bull'un bulunduğunu söylemişti.

Verstappen, "Bu gerçekten sürpriz değil. Araçların çoğuna bakarsanız, birbirlerini kopyaladıklarını görürsünüz. Bu açıdan düşünürsek, seneler ilerledikçe aynı kurallarda herkes daha zeki olur."

"Özellikle bir araç bir sene boyunca iyi iş yaparsa, ondan bir şeyler kopyalamaya çalışırsınız. Bu yüzden doğal olarak herkes birbirine yaklaşıyor ve genel olarak araçları biraz daha iyi anlıyor." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing AMR23 Photo by: Erik Junius

F1'in mevcut kurallarda çok kısıtlayıcı olması ve bütçe sınırının etkisiyle de grid daha fazla yaklaştı. Aston Martin'in bu sayede mi podyuma çıktığının sorulması üzerine Alonso, öncelikle takımın hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.

Alonso, "Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir vizyona ve Lawrence Stroll ile takımın yöneticilerinin sahip oldukları tutkuya sahip olmalısınız."

"Çünkü bu fırsatlar herkes için var ancak sadece bir takım kazanmak için gereken her şeyi yapma konusunda istekli. Ve bu organizasyonun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

Verstappen, Alonso'ya katıldığını, "Eski kurallar ya da yeni kurallar olup olmaması önemli değil."

"Doğru insanlar görevdeyse, gerçekten kazanmak istiyorlarsa ve doğru insanlarla anlaşıyorlarsa, bu durumda her şey mümkün olur." diyerek ifade etti.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Erik Junius

Ferrari pilotu Charles Leclerc, daha rekabetçi gridi memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun sıralamalarda daha az hata yapmalarını gerektireceğini söyledi.

Leclerc, "Hepimiz daha yakın gibi görünüyoruz ve bu harika bir şey. Sıralamalarda 1. ve 2. seans, üst sıra takımları için daha heyecan verici. Öndeki takımlar büyük farklara sahip olduğunda, daha çok istediklerini yapaniliyorlar."

"Şimdi ise daha sınırda görünüyoruz ve bu güzel." dedi.

Yardımcı editör: Ronald Vording