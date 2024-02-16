Verstappen: "Takımın yanlış yöne gittiğini düşünmüyorum"

Verstappen, 2023 sezonunda 22 yarışta 19 galibiyet elde ederek gridin geri kalanına karşı büyük bir üstünlük sağlamış, Katar Sprint'inde şampiyonluğunu ilan etmişti.

2023 sezonu 22 yarışla yeterince uzunken yeni sezon 24 yarışla daha da uzun bir sezon olacak. Verstappen'e, bu yeni sezona hazır olup olmadığı soruldu.

Üç kez Dünya Şampiyonu, "Dürüst olmak gerekirse benim için her şey geçen yılla aynı. Sadece akışına bırakacağım."

"Elbette biraz daha uzun ama dürüst olmak gerekirse, sezonun ortasına geldiğinizde zaten F1 modundasınızdır."

"Hazırlık için pek bir şey yapmadım. Sadece yeni bir antrenörle çalışıyorum. Bu geçen yıl verilen bir karardı ve o zamanki antrenörüm ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istedi."

"Şimdiye kadar bulunduğum noktadan çok mutluyum. Her şeyin çok iyi gittiğini ve yaptıklarımızdan memnun olduğumu söylemeliyim."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kendimi iyi bir şekilde hazırlanmış hissediyorum. Ama artık sürekli antrenman yapmak yerine sonunda aracı kullanabileceğim için de oldukça mutluyum." dedi.

Aracın tasarımının 2023 aracına kıyasla daha farklı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Takımın bu aracı tasarlarken yanlış yöne gidip gitmediği sorusu yöneltildiğinde Verstappen, "Takımın yanlış yaptığını mı? Hayır, yanlış yaptığımıza dair hiçbir işaret yok." diyerek kendinden emin bir şekilde yanıt verdi.

Bunların yanı sıra 2024 sezonu için sprint formatında birtakım değişikliklere gidildi.

Yeni formata göre ilk antrenman seansının ardından ilk kapalı park bölümünde Sprint Shootout ve sprint yapılacak. Takımlar daha sonra, ana sıralama ve ana yarışı kapsayan ikinci bir kapalı park sürecine geçmeden önce araçlarını değiştirme fırsatına sahip olacaklar.

Revize edilmiş sprint kuralları hakkında Verstappen, şunları söyledi: "Bence format bu şekilde daha mantıklı."

"Yani, bir sprint kazanmak ya da bu tür yarışlar için mücadele etmek beni daha fazla heyecanlandırmıyor ama evet, en azından biraz daha mantıklı olduğunu söyleyebilirim."