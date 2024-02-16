Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Verstappen: "Takımın yanlış yöne gittiğini düşünmüyorum"

Max Verstappen, RB20 aracının selefiyle çok farklı görünmesine rağmen takımın 'yanlış bir yöne' gitmediğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing

Verstappen, 2023 sezonunda 22 yarışta 19 galibiyet elde ederek gridin geri kalanına karşı büyük bir üstünlük sağlamış, Katar Sprint'inde şampiyonluğunu ilan etmişti.

2023 sezonu 22 yarışla yeterince uzunken yeni sezon 24 yarışla daha da uzun bir sezon olacak. Verstappen'e, bu yeni sezona hazır olup olmadığı soruldu.

Üç kez Dünya Şampiyonu, "Dürüst olmak gerekirse benim için her şey geçen yılla aynı. Sadece akışına bırakacağım."

"Elbette biraz daha uzun ama dürüst olmak gerekirse, sezonun ortasına geldiğinizde zaten F1 modundasınızdır."

"Hazırlık için pek bir şey yapmadım. Sadece yeni bir antrenörle çalışıyorum. Bu geçen yıl verilen bir karardı ve o zamanki antrenörüm ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istedi."

"Şimdiye kadar bulunduğum noktadan çok mutluyum. Her şeyin çok iyi gittiğini ve yaptıklarımızdan memnun olduğumu söylemeliyim."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kendimi iyi bir şekilde hazırlanmış hissediyorum. Ama artık sürekli antrenman yapmak yerine sonunda aracı kullanabileceğim için de oldukça mutluyum." dedi.

Aracın tasarımının 2023 aracına kıyasla daha farklı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Takımın bu aracı tasarlarken yanlış yöne gidip gitmediği sorusu yöneltildiğinde Verstappen, "Takımın yanlış yaptığını mı? Hayır, yanlış yaptığımıza dair hiçbir işaret yok." diyerek kendinden emin bir şekilde yanıt verdi.

Bunların yanı sıra 2024 sezonu için sprint formatında birtakım değişikliklere gidildi. 

Yeni formata göre ilk antrenman seansının ardından ilk kapalı park bölümünde Sprint Shootout ve sprint yapılacak. Takımlar daha sonra, ana sıralama ve ana yarışı kapsayan ikinci bir kapalı park sürecine geçmeden önce araçlarını değiştirme fırsatına sahip olacaklar.

Revize edilmiş sprint kuralları hakkında Verstappen, şunları söyledi: "Bence format bu şekilde daha mantıklı."

"Yani, bir sprint kazanmak ya da bu tür yarışlar için mücadele etmek beni daha fazla heyecanlandırmıyor ama evet, en azından biraz daha mantıklı olduğunu söyleyebilirim."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Horner: "Hamilton, Ferrari'de bir şeyler görmüş olmalı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Bayer: "Yeni bir F1 takımının doğuşuna şahit olduk"

Bayer: "Yeni bir F1 takımının doğuşuna şahit olduk"

Formula 1

Bayer: "Yeni bir F1 takımının doğuşuna şahit olduk" Bayer: "Yeni bir F1 takımının doğuşuna şahit olduk"

Horner, 'uygunsuz davranış' iddialarının ardından ilk kez konuştu!

Horner, 'uygunsuz davranış' iddialarının ardından ilk kez konuştu!

Formula 1

Horner, 'uygunsuz davranış' iddialarının ardından ilk kez konuştu! Horner, 'uygunsuz davranış' iddialarının ardından ilk kez konuştu!

Tsunoda: "Bu araçta geçen yıla kıyasla 'büyük bir adım' attığımı hissettim"

Tsunoda: "Bu araçta geçen yıla kıyasla 'büyük bir adım' attığımı hissettim"

Formula 1

Tsunoda: "Bu araçta geçen yıla kıyasla 'büyük bir adım' attığımı hissettim" Tsunoda: "Bu araçta geçen yıla kıyasla 'büyük bir adım' attığımı hissettim"

Son Haberler

Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor

Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor

F1 Formula 1

Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor

Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış

Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış

F1 Formula 1

Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış Mercedes, Silverstone'da sadece 15 km'lik test yapmış

Albon: "Şu anda odak noktam Williams"

Albon: "Şu anda odak noktam Williams"

F1 Formula 1

Albon: "Şu anda odak noktam Williams" Albon: "Şu anda odak noktam Williams"

Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı"

Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı"

F1 Formula 1

Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı" Newey: "RB20, ilk testte beklentileri karşıladı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol