Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP Sonraki / F1, Miami ve Austin tarihlerinin arasını ayıracak
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Takım, sıralama turlarının ardından araçta bir sorun buldu"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Imola yarışından hemen önce verdiği röportajda, takımın cumartesi günkü sıralama turlarının ardından araçta bir sorun bulduğunu belirtti.

Verstappen: "Takım, sıralama turlarının ardından araçta bir sorun buldu"

Sıralama turlarında takım arkadaşı Sergio Perez'in gerisinde kalan Max Verstappen, seansı üçüncü sırada tamamlamıştı.

Bugünkü yarıştan hemen önce konuşan Verstappen, “En iyi sıralama turları değildi, ayrıca aracımızda bir sorun da bulduk ve neyse ki bugün çözmeyi başardık. Elbette tüm bunlar yardımcı olmuyor, ancak bugün daha iyi performans göstermemiz gerektiği kesin."

"Aracımız çok hızlı ve büyük bir potansiyeli var. Şimdi gökyüzü bulutlarla kaplı ve bu yüzden yarışta neler olacağını göreceğiz."

"Amacımız kazanmak, ancak bu pistte geçiş yapmanın zor olduğunu hesaba katmalıyız. İkinci antrenmandaki sorunlar nedeniyle uzun sürüşler üzerinde doğru dürüst çalışamadım, ancak iyi olacağımızı düşünüyorum. " dedi.

Sergio Perez ise iyi bir yarış çıkarmayı umduğunu belirtti.

“İkinci sıradan başlamak, zafer için yarışmanıza izin veriyor ve bence bugün en önemli şey sakin kalmak ve sahip olduğumuz görevi mümkün olan en iyi şekilde tamamlamaya çalışmak. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Yağmurun yağıp yağmayacağı henüz belli değil ama umarım taraftarlar heyecan verici bir yarış görürler."

"Aracın etkileyici bir potansiyeli var, ancak üzerinde çalışmaya devam etmem gereken birçok şey de var. RB16B'yi sürmeye alışır alışmaz, kesinlikle önemli oranda gelişim kaydedeceğim."

"Red Bull Racing'deki henüz ikinci hafta sonum olmasına rağmen zaten yüksek pozisyonlar için mücadele ediyor olmamız, kaydettiğimiz ilerlemeyi daha belirgin hale getiriyor."

paylaşım
yorumlar
Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP

Önceki haber

Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP

Sonraki haber

F1, Miami ve Austin tarihlerinin arasını ayıracak

F1, Miami ve Austin tarihlerinin arasını ayıracak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

6 Oca 2018
2
Formula 1

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

24g
3
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Yakın seansta Hamilton 99. pole pozisyonunu aldı, Perez ikinci oldu!

1g
4
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5 Oca 2018
5
Formula 1

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

1y
Son Haberler
F1, Miami ve Austin tarihlerinin arasını ayıracak
F1

F1, Miami ve Austin tarihlerinin arasını ayıracak

45dk
Verstappen: "Takım, sıralama turlarının ardından araçta bir sorun buldu"
F1

Verstappen: "Takım, sıralama turlarının ardından araçta bir sorun buldu"

1s
Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP
F1

Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP

1s
Imola'da yağmur başladı, Alonso bariyerlere çarptı!
F1

Imola'da yağmur başladı, Alonso bariyerlere çarptı!

1s
Hamilton: "Red Bull kadar hızlı değiliz"
F1

Hamilton: "Red Bull kadar hızlı değiliz"

2s
Son Videolar
F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar? 03:16
Formula 1
17 Nis 2021

F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar?

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor 00:20
Formula 1
16 Nis 2021

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor

Imola'da araç üstü kameradan bir tur 01:39
Formula 1
15 Nis 2021

Imola'da araç üstü kameradan bir tur

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
MotoGP Portekiz: Quartararo arka arkaya ikinci zaferini kazandı! Portekiz GP
MotoGP / Yarış raporu

MotoGP Portekiz: Quartararo arka arkaya ikinci zaferini kazandı!

Imola'da yağmur başladı, Alonso bariyerlere çarptı!
Formula 1 / Son dakika

Imola'da yağmur başladı, Alonso bariyerlere çarptı!

Hamilton: "Red Bull kadar hızlı değiliz"
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Red Bull kadar hızlı değiliz"

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Bayraklar

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

2021 F1 sezonu rehberi - Pilotlar, takımlar, takvim ve kural değişiklikleri

Emilia-Romagna GP: Yakın seansta Hamilton 99. pole pozisyonunu aldı, Perez ikinci oldu!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Emilia-Romagna GP: Yakın seansta Hamilton 99. pole pozisyonunu aldı, Perez ikinci oldu!

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 sürücü maaşları: Hangi pilot 2020'de ne kadar kazanıyor?

Formula 1'i tanıyalım: Güç ünitesi (motor) ve ERS
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Güç ünitesi (motor) ve ERS

Hamilton şövalye ilan edildi, Sir Lewis Hamilton oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton şövalye ilan edildi, Sir Lewis Hamilton oldu!

MotoGP Portekiz: Quartararo arka arkaya ikinci zaferini kazandı!
MotoGP MotoGP / Yarış raporu

MotoGP Portekiz: Quartararo arka arkaya ikinci zaferini kazandı!

Son Haberler

F1, Miami ve Austin tarihlerinin arasını ayıracak
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, Miami ve Austin tarihlerinin arasını ayıracak

Verstappen: "Takım, sıralama turlarının ardından araçta bir sorun buldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Takım, sıralama turlarının ardından araçta bir sorun buldu"

Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP

Imola'da yağmur başladı, Alonso bariyerlere çarptı!
F1 Formula 1 / Son dakika

Imola'da yağmur başladı, Alonso bariyerlere çarptı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.