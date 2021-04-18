Verstappen: "Takım, sıralama turlarının ardından araçta bir sorun buldu"

Sıralama turlarında takım arkadaşı Sergio Perez'in gerisinde kalan Max Verstappen, seansı üçüncü sırada tamamlamıştı.

Bugünkü yarıştan hemen önce konuşan Verstappen, “En iyi sıralama turları değildi, ayrıca aracımızda bir sorun da bulduk ve neyse ki bugün çözmeyi başardık. Elbette tüm bunlar yardımcı olmuyor, ancak bugün daha iyi performans göstermemiz gerektiği kesin."

"Aracımız çok hızlı ve büyük bir potansiyeli var. Şimdi gökyüzü bulutlarla kaplı ve bu yüzden yarışta neler olacağını göreceğiz."

"Amacımız kazanmak, ancak bu pistte geçiş yapmanın zor olduğunu hesaba katmalıyız. İkinci antrenmandaki sorunlar nedeniyle uzun sürüşler üzerinde doğru dürüst çalışamadım, ancak iyi olacağımızı düşünüyorum. " dedi.

Sergio Perez ise iyi bir yarış çıkarmayı umduğunu belirtti.

“İkinci sıradan başlamak, zafer için yarışmanıza izin veriyor ve bence bugün en önemli şey sakin kalmak ve sahip olduğumuz görevi mümkün olan en iyi şekilde tamamlamaya çalışmak. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Yağmurun yağıp yağmayacağı henüz belli değil ama umarım taraftarlar heyecan verici bir yarış görürler."

"Aracın etkileyici bir potansiyeli var, ancak üzerinde çalışmaya devam etmem gereken birçok şey de var. RB16B'yi sürmeye alışır alışmaz, kesinlikle önemli oranda gelişim kaydedeceğim."

"Red Bull Racing'deki henüz ikinci hafta sonum olmasına rağmen zaten yüksek pozisyonlar için mücadele ediyor olmamız, kaydettiğimiz ilerlemeyi daha belirgin hale getiriyor."