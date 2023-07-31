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Verstappen: "Takım pite girmemi istemese bile sormak hoşuma gidiyor"

Max Verstappen, yarış esnasında takımın gerilmesine sebep olacak şeyler söylese bile bundan keyif aldığını söyledi.

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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Spa'daki sıralama turlarında yaşadıkları anlaşmazlığın yanı sıra Verstappen'in Lambiase ile olan ilişkisine olan ilgi 2023'te Red Bull'un dominasyonuyla arttı. İkili, Hollandalı'nın Spa'daki galibiyetinin çeşitli noktalarındaki tartışmalarıyla yine dikkat çekti.

Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'in arkasında ikinci sıraya ulaştığında, Lambiase ondan 'mantığını kullanmasını' istedi ve Verstappen buna cevap verdi: "İkimiz [Perez ve kendisi] de bunu yapmıyor muyuz?" 

Lambiase "Sadece talimatlarıma uy." diye karşılık verdiğinde, Verstappen öfkeyle "Her iki aracın da bunu yapıp yapmadığını bilmek istiyorum." dedi ve ardından mühendisi "Max, lütfen, sadece talimatlarıma uy, teşekkür ederim." diyerek tartışmayı bitirdi.

Daha sonra, Verstappen'in Perez'i geçtiği ve ardından büyük ölçüde geride bıraktığı orta lastiklerdeki stintin ardından yumuşak lastiklere geri dönmek için yaptığı ikinci ve son pitin ardından Lambiase, en hızlı turu atmak için zorlamaması gerektiği konusunda pilotunu uyardı.

Verstappen, Lewis Hamilton yarışın son turunda bu dereceyi elde etmeden önce geçici olarak bu dereceyi elde etmişti.

Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing race engineer

Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing race engineer

Photo by: Red Bull Content Pool

Zaferinin ardından telsiz konuşmaları sorulduğunda Verstappen, "Takımın başka bir pit yapmak istemediğini biliyorum ama ben bundan bahsetmeyi seviyorum, bu yüzden biraz gergin olabilirler."

"Ve sonra 'Hayır, bugün bunu yapmıyoruz' yanıtını da seviyorum. Herhangi bir sorun yok, birbirimizi çok iyi tanıyoruz ve çok iyi bir ilişkimiz var. "

Verstappen ayrıca yarış mühendisi ile ilişkisinin 'çok önemli' olduğunu söyledi.

"Bunu her zaman performansınızın gerçekten önemli bir parçası olarak görüyorum - sadece yarış mühendisiniz değil, aynı zamanda performans mühendisiniz ve diğer yakınınızdaki kişiler de önemli." diye ekledi.

"Elbette yıllar geçtikçe çok daha iyi bir ilişki kuruyorsunuz ve birbirinizi daha iyi tanıyorsunuz."

"Bu yüzden evet, eğer görevinden ayrılırsa ya da başka bir şey olursa bu kesinlikle ideal olmaz."

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