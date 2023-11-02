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Verstappen: "Takım arkadaşı olarak kimi tercih edeceğimi söylemek haksızlık olur"

Red Bull'un ikinci koltuğu için artan spekülasyonların ardından Max Verstappen, takım arkadaşı olarak kimi tercih edeceğini söylemekten çekindi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing at the post race press conference

Verstappen'in mevcut takım arkadaşı Sergio Perez, 2023'e harika bir başlangıç yaparak ilk dört yarışın ikisinde galibiyete ulaştı.

Ancak Meksikalı pilotun elde ettiği sonuçlar bu şekilde devam etmedi ve sezon ilerledikçe performansı geriledi.

Bu durum, 2024 sonuna kadar kontratı olmasına rağmen gelecek sezon için Perez'in yerine, 2014-2018 yılları arasındaki takımı Red Bull'a yedek pilot olarak geri dönen Daniel Ricciardo'nun gelebileceği spekülasyonlarına sebep oldu.

Ricciardo şu anda, AlphaTauri'nin sezon ortasında Nyck De Vries ile yollarını ayırmasının ardından Red Bull kardeş takımında yer alıyor. 

Ricciardo'nun AlphaTauri ile geçtiğimiz hafta gerçekleşen Meksika'da gösterdiği güçlü performans bu söylentileri daha da arttırdı. 

Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Ancak Avustralyalı pilot, Red Bull ile bu konuda herhangi bir diyaloğu olmadığının altını çizdi.

Eski takım arkadaşı Verstappen ise bu konuda şunları söyledi: "Takım arkadaşıyken Daniel ile her zaman harika bir ilişkim oldu ve şu an Checo ile de iyi bir ilişkim var, bu yüzden kimi tercih edeceğimi söylemek haksızlık olur."

"Bu kararı vermek bana düşmez çünkü ben kendi performansıma odaklanmış durumdayım."

"Eğer gelecek yıl Checo olursa, bu harika olur çünkü onunla harika bir çalışma ilişkim var. Ancak Daniel olursa, onunla da harika bir ilişkim var."

"F1 zor bir spor olabilir ve bu tür sorularla karşılaşabilirsiniz. Ama belki de hiçbir şey olmayacak, bunu göreceğiz."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing

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