Verstappen taburcu edildi

Hollandalı pilot, Britanya GP'ye ilk sıradan başlamıştı ve ilk virajlarda yerini korusa da, Copse'a gelirken Lewis Hamilton kendisine atak yapmıştı.

İkili burada temas yaşadılar ve Verstappen büyük bir süratle bariyerlere çarptı. Darbenin etkisiyle 51G kuvvete maruz kalan Hollandalı pilot, tıbbi muayenenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Hastanede daha fazla tetkik yapıldı ve Verstappen, gece saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

Red Bull'dan yapılan açıklama şu şekilde oldu: "Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda, Copse Virajı'nda Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında yaşanan olayın ardından, Max araçtan kendi başına çıktı ve hemen Silverstone Pisti'ndeki tıp merkezine götürüldü."

"Max, tıp merkezindeki doktorlar tarafından muayene edildikten sonra daha fazla test ve gözlem için helikopterle Coventry Hastanesi'ne götürüldü."

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, is returned to the garage on a truck under a tarpaulin

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images