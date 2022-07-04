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Verstappen: "Tabanın sol tarafı neredeyse paramparça oldu"

Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışta yaşadığı sorunun ardında, karbon bir parçanın üzerinden geçmesi ve bunun da tabana hasar vermesi olduğunu söyledi.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Verstappen: "Tabanın sol tarafı neredeyse paramparça oldu"
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Max Verstappen ilk startta liderliği alsa da, kırmızı bayrak sonrası ikinci sıraya döndü ve bir kez daha Carlos Sainz'ı geçmeye yakındı.

Fakat İspanyol pilot, Verstappen'i arkasında tutmayı başardı ve ilk birkaç turda yerini korudu. Sonrasında Verstappen, Sainz üzerindeki baskısını artırmaya başladı ve öne geçtikten birkaç tur sonra lastik patlattığını düşünüp pite girdi.

Fakat pit stopta sorun çözülmedi ve araçta daha ciddi bir hasar olduğu anlaşıldı.

Yarışın ardından konuşan Verstappen şöyle dedi: " Bugün gerçekten çok iyi bir araca sahiptik."

"Carlos'un arkasında giderken her şeyi gayet iyi yönetiyordum. Sonrasında onun zorlandığını fark ettim ve biraz daha zorladım. Öne geçmeyi başardığımda da kendi yarışımızı çıkarabileceğimi düşündüm."

"Fakat aracım, birkaç tur sonra hasar aldı."

"Beşinci virajda bir karbon parçayla karşılaştım. o noktada sağa veya sola kaçamazdım, bu yüzden de o parçanın üzerinden geçmeye karar verdim. Ne yazık ki bu karbon parçası tabanı mahvetti.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

"Lastik patlamış gibi hissettim çünkü aniden tüm denge kayboldu. Çok fazla kayıyordum ve araç sallanmaya başlamıştı. Bu yüzden de pit stop yapmaya karar verdik."

"Fakat o andan sonra bile aracı sürmek gerçekten çok zordu. O noktadan itibaren temel zorluk, kanadı desteklemek adına güzel bir denge bulmaya çalışmaktı çünkü arkada çok fazla yere basma gücü kaybetmiştik. Ancak sert lastiklerle olan durum harika değildi."

"Son lastik setine geçerken, yavaş virajlarda biraz daha performans bulmak için tekrar ayar değiştik. Sonuç olarak durum çok zordu fakat yedincilik, aldığım hasarın boyutu düşünüldüğünde iyi bir sonuç."

Hasar nedeniyle ne kadar vakit kaybettiği sorulduğunda Verstappen, "Bunu henüz takıma sormadım. Fakat araçtan indikten sonra tabana baktım ve tüm sol taraf paramparçaydı. Her şey gitmişti." dedi.

Leclerc'in dördüncü olmasıyla hasarı minimuma indiren Verstappen, bu konu sorulduğunda, "Buna gerçekten bakmıyorum. Bugün her şey, sahip olduğum hasar göz önüne alındığında mümkün olduğunca çok puan almakla ilgiliydi. Umarım gelecek hafta daha şanslı olurum." dedi.

Verstappen son olarak, son bölümde Mick Schumacher ile olan mücadelesine de değindi.

"O noktada aracım epey kayıyordu ama eğlenceli bir savaştı. İçinde bulunduğum pozisyondan memnun olmasam da güzel savaştık."

"Sert ama adil bir savaştı. Yedinci sıra için her şeyini vereceğini biliyordum ama güzel  mücadele ettik. Onun önünde kalmak kolay değildi ama neyse ki iyi bitti."

"Son virajda, sağa dönerken, 'Şimdi ayağını gazdan çekmeli, aksi takdirde birlikte yarış dışı kalacağız' diye düşündüm. Neyse ki bunu yapacak kadar akıllı davrandı."

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