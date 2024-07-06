Verstappen: "Tabandaki büyük hasarla sadece 'hayatta kalmaya' çalıştık"

Sıralama turlarının ilk bölümünde çakıl havuzuna giren fakat piste dönmeyi başaran Max Verstappen'in tabanında büyük bir hasar meydana geldi.

Verstappen, sonunda dördüncü olduğu günün ardından şöyle dedi: "Bugün yanlış zamanda yanlış yerdeydim. Tek bir turda, tek bir virajda yağmur yağıyordu ve ben yanlış zamanda oradaydım. Yavaşladım ama araçta hiç yol tutuşum yoktu."

"Sonrasında her şey bitti. Aslında bugün ilk bölümde yağmur beklemiyorduk fakat yedinci virajda yağmur vardı."

"Ne yazık ki tabanı orada paramparça ettim. O andan itibaren hayatta kalmaya çalışıyordum. Gerçekten kayıpları en aza indirmeye çalışıyordum."

"Takım bence harika bir iş çıkardı çünkü araçta çok fazla hasar vardı. Seans boyunca elimizden gelenin en iyisini yaptık. Dördüncü sıra Q1'den sonra beklenenden çok daha iyi."

"Bunun için takıma teşekkürler çünkü her küçük parçayı en iyi hale getirmek için çok çalıştılar. Başlangıçta taban gerçekten çok kötü durumdaydı."

"Elbette böyle şeylerin olmasını istemem ama bazen hava durumu gibi şeyler sizin kontrolünüzde olmuyor. Bu yüzden bunu kabul etmek zorundayım."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Elbette ilk sırada olmak isterdim, bence ilk sıra için savaşabilirdik. Yine de her halükarda mücadelenin içindeyiz. Her şey hâlâ mümkün ve muhtemelen biraz daha fazla zorlamamız gerekecek, ki bu da bir bakıma oldukça eğlenceli bir şey."

"Evet, bu yüzden yarış bizim için oldukça ilginç olacak. Hava durumu da etkili olacak. Umarım hava da biraz kuru bir yarış olmasına yardımcı olur, çünkü tüm takımlar arasında çok yakın bir yarış olacağını düşünüyorum."

Aracın sıralama turlarında daha iyi olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Araç üzerinde epeyce değişiklik yaptık ve sıralama turlarında biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Sadece sahip olduğumuz hasarla bunu gerçekten gösteremedik."

"Umarım yarın yeni tabanı taktığımızda her şey daha iyi olur ve ön tarafta iyi bir yarış çıkarabiliriz." cevabını verdi.

Yarışta üç İngiliz pilotu yenip yenemeyeceği sorusuna Verstappen, "Umarım mücadelede oluruz."

"Tabii ki önce yeni bir tabana ihtiyacım var, sonra yarışta neler olacağını göreceğiz."

"Normalde McLaren yarışta her zaman çok güçlü olur. Fakat bir yarışın içerisinde olacağız ve yarışta her zaman bir şey olabilir."

"Stratejik kararlar vermek gerekecek, hava değişecek. Yani göreceğiz." cevabını verdi.