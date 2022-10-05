Verstappen: "Suzuka'da şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım"

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Max Verstappen, Singapur'da gerçekleştirilen sıralama turlarındaki hatanın ardından geride kaldı ve yarışta iler istediği gibi gitmeyince, yedinci sırada finiş gördü.

Şampiyonluk savaşı, bu hafta sonu yapılacak Suzuka'ya kaldı ve Verstappen eğer yarışı kazanıp, en hızlı turu atarsa, şampiyonluğunu ilan edecek.

Suzuka yarışı öncesi konuşan genç sürücü, "Uzun bir aradan sonra nihayet Japonya'ya dönüyoruz."

"Yeniden Suzuka'da yarışmak için sabırsızlanıyorum. Japonya'yı seviyorum ve burayla ilgili çok güzel anılarım var."

"Bu hafta sonu şampiyon olmak için bir başka fırsatım daha olacak. Bunu yapmak için mükemmel bir hafta sonu geçirmeniz gerekiyor fakat bunu başarabiliriz."

"Haliyle bunu başarmak adına her şeyimizi vereceğiz."

"Suzuka, her seans daha da alıştığımız çok sayıda hızlı virajın içinde bulunduğu eski tarz bir pist."

"Bakalım hava nasıl olacak ama yağmur olabileceğini duydum, bu da mücadeleyi artırabilir." dedi.

Verstappen, kariyerinde ilk kez bir F1 aracını 2014 yılında Suzuka'da sürmüştü.

Verstappen, "Suzuka'ya geri döndüğüm için mutluyum. İlk kez bir antrenmana burada katılmıştım."

"Orayla ilgili pek çok güzel anım var. Orada olmak ve podyumdan taraftarları görmek çok güzel."

"Özellikle ilk sektör çok güzel. İlk virajda çizgiyi kaçırırsanız, durumu toparlayamazsınız. Herhangi bir yağmur o bölümü daha da zorlu hale getirecek."

"Takım olarak duble yapmayı hedefleyeceğiz ama koşullar bunu zorlaştıracak. Umarım eğlenceli bir yarış olur."

"Dediğim gibi, şampiyonluğa ulaşmak için bir şansımız daha olacak fakat bunun için mükemmel bir hafta sonuna ihtiyacımız var."

"Her şeyimizi ortaya koyup, şampiyon olmak istiyoruz." dedi.