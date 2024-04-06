Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Verstappen: "Suzuka'da önceki yarışlar kadar rahat değilim"

Max Verstappen, Japonya Grand Prix'sinde sezonun şu ana kadar geride kalan bölümüne ve 2023'te olduğu olduğu kadar rahat olmadığı konusunda endişe duyuyor.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Sam Bloxham / Motorsport Images

2. antrenmanda yağan yağmur nedeniyle pist ıslandı. Bu sebeple takımlar cumartesi sabahı 3. antrenmanın çoğunu klasikleşmiş olarak sıralama simülasyonu yapmak yerine yarış simülasyonu yaparak veri toplamaya odaklandılar.

Bu çalışmalarda Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'i her turda ortalama 0.122 saniye geride bıraktı. Her iki Red Bull'da, Ferrari pilotu Charles Leclerc tarafından benzer bir stint uzunluğunda ve orta hamur lastiklerle ortalama 0.482 saniye geride bırakıldılar.

Verstappen Suzuka sıralamalarında Perez'i geçerek pole pozisyonunu elde ederken Leclerc sekizinci olabildi. Diğer Ferrari ile Carlos Sainz, yarışa 4. sırada başlayacak.

Motorsport.com'un Ferrari'nin 2024'ün geride kalan yarışlarında Red Bull ile girdikleri pole pozisyonu mücadelelerine göre geride kalmalarına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen, "Ferrari garajının içine bakıp bunun nedenini söyleyemem."

"Ancak uzun vadede oldukça rekabetçi göründükleri oldukça açık. Bunun nedenini ya da durumun gerçekten böyle olup olmadığını yarın göreceğiz."

"Bizim açımızdan, yarını daha iyi hale getirmek için nelere bakmamız gerektiğine dair bazı fikirlerim var. 3. antrenmandan sonra araç ayarlarında değiştirdiğimiz şeyler bunlardı."

"Umarım yarın için daha iyi olur. Yarış hızımız hâlâ çok kötü değil. Ancak bu yıl ve geçen yıl bazı yarışlarda hissettiğim kadar iyi değil."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ama umarım yaptığımız değişiklikler bizi daha iyi hale getirecek." dedi.

Verstappen ayrıca McLaren'in Suzuka'daki uzun seriler halinde attıkları turların oldukça iyi olduğunu söyledi. 3. anrenmanda önden kayma problemlerinde şikayet eden Verstappen, "Uzun seriler halinde attığım turlardan memnun değilim."

"Bu yüzden, doğal olarak diğer herkes biraz daha iyi görünüyor." dedi.

Verstappen ayrıca uzun sürüş temposunda belirgin şekilde zorlanmasının yarış öncesi bir soru işareti oluşturduğunu belirtti.

Verstappen, "Özellikle Ferrari çok rahat görünüyor."

"Belki bugün tek tur performansında o kadar hızlı değillerdi ama uzun sürüşlerde kesinlikle hızlılardı. Yarın yarışta bunun nasıl sonuçlanacağını bekleyip göreceğiz." dedi.

Ancak Sainz, Red Bull'un 1. antrenmandan itibaren endişe duyduğu Ferrari'nin uzun sürüş temposunun, motor modları ve yakıt yükleri dikkate alındığında daha iyi olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Sainz, "Muhtemelen biraz daha hafifken turlar attık. Cuma günleri her zaman çok yavaş oluyorlar. Pazar günü onları yenecekmişiz gibi görünüyor ve sonra bize 20 saniye fark atıyorlar."

"Pazar günleri her zaman çok hızlılar ve bence uzun sürüşlerde cuma günü kendilerini biraz koruyorlar. Çünkü bunun onların gücü olduğunu biliyorlar."

"Belki biraz daha yakınız ama yine de yarın hız açısından yarım saniye bulamayacağız." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Albon: "Düzlüklerde daha hızlı olmayı bekliyorduk"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Alex Kalinauckas
Daha fazlası
Alex Kalinauckas
Verstappen: "Red Bull, fren sorununun tekrarlanmaması için gerekli önlemi aldı"

Verstappen: "Red Bull, fren sorununun tekrarlanmaması için gerekli önlemi aldı"

Formula 1
Japonya GP
Verstappen: "Red Bull, fren sorununun tekrarlanmaması için gerekli önlemi aldı"
F1, sürücü endişeleri nedeniyle Melbourne'deki 6. virajda değişiklik yapmayı değerlendiriyor

F1, sürücü endişeleri nedeniyle Melbourne'deki 6. virajda değişiklik yapmayı değerlendiriyor

Formula 1
F1, sürücü endişeleri nedeniyle Melbourne'deki 6. virajda değişiklik yapmayı değerlendiriyor
Russell: "Araçlar pist üzerinde kaza yaptığında VSC otomatik devreye girmeli"

Russell: "Araçlar pist üzerinde kaza yaptığında VSC otomatik devreye girmeli"

Formula 1
Russell: "Araçlar pist üzerinde kaza yaptığında VSC otomatik devreye girmeli"
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Perez: "Verstappen'in gerisinde kalmanın bedelini ödedim"

Perez: "Verstappen'in gerisinde kalmanın bedelini ödedim"

Formula 1
Japonya GP
Perez: "Verstappen'in gerisinde kalmanın bedelini ödedim"
Verstappen: "Çok iyi bir gün geçirdik ama önemli olan yarın"

Verstappen: "Çok iyi bir gün geçirdik ama önemli olan yarın"

Formula 1
Japonya GP
Verstappen: "Çok iyi bir gün geçirdik ama önemli olan yarın"
Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"

Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"

Formula 1
Japonya GP
Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
F1'in kirli hava sorunu, Japonya GP'de pist üstü pozisyonu önemli kılacak

F1'in kirli hava sorunu, Japonya GP'de pist üstü pozisyonu önemli kılacak

Formula 1
Japonya GP
F1'in kirli hava sorunu, Japonya GP'de pist üstü pozisyonu önemli kılacak
Marko: "Newey, her takımın sahip olmak istediği biri"

Marko: "Newey, her takımın sahip olmak istediği biri"

Formula 1
Japonya GP
Marko: "Newey, her takımın sahip olmak istediği biri"
Perez: "Üçüncü antrenman seansı yoğun ve ilginç olacak"

Perez: "Üçüncü antrenman seansı yoğun ve ilginç olacak"

Formula 1
Japonya GP
Perez: "Üçüncü antrenman seansı yoğun ve ilginç olacak"

Son Haberler

Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"

Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"

F1 Formula 1
Japonya GP
Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"
Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"

Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"

F1 Formula 1
Japonya GP
Norris: "Üçüncü sıradan başlayıp gerilemek harika hissettirmiyor"
Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı

Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı

F1 Formula 1
Japonya GP
Ricciardo - Albon kazasına bir ceza çıkmadı
Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

F1 Formula 1
Japonya GP
Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye