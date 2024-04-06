Verstappen: "Suzuka'da önceki yarışlar kadar rahat değilim"

2. antrenmanda yağan yağmur nedeniyle pist ıslandı. Bu sebeple takımlar cumartesi sabahı 3. antrenmanın çoğunu klasikleşmiş olarak sıralama simülasyonu yapmak yerine yarış simülasyonu yaparak veri toplamaya odaklandılar.

Bu çalışmalarda Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'i her turda ortalama 0.122 saniye geride bıraktı. Her iki Red Bull'da, Ferrari pilotu Charles Leclerc tarafından benzer bir stint uzunluğunda ve orta hamur lastiklerle ortalama 0.482 saniye geride bırakıldılar.

Verstappen Suzuka sıralamalarında Perez'i geçerek pole pozisyonunu elde ederken Leclerc sekizinci olabildi. Diğer Ferrari ile Carlos Sainz, yarışa 4. sırada başlayacak.

Motorsport.com'un Ferrari'nin 2024'ün geride kalan yarışlarında Red Bull ile girdikleri pole pozisyonu mücadelelerine göre geride kalmalarına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen, "Ferrari garajının içine bakıp bunun nedenini söyleyemem."

"Ancak uzun vadede oldukça rekabetçi göründükleri oldukça açık. Bunun nedenini ya da durumun gerçekten böyle olup olmadığını yarın göreceğiz."

"Bizim açımızdan, yarını daha iyi hale getirmek için nelere bakmamız gerektiğine dair bazı fikirlerim var. 3. antrenmandan sonra araç ayarlarında değiştirdiğimiz şeyler bunlardı."

"Umarım yarın için daha iyi olur. Yarış hızımız hâlâ çok kötü değil. Ancak bu yıl ve geçen yıl bazı yarışlarda hissettiğim kadar iyi değil."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ama umarım yaptığımız değişiklikler bizi daha iyi hale getirecek." dedi.

Verstappen ayrıca McLaren'in Suzuka'daki uzun seriler halinde attıkları turların oldukça iyi olduğunu söyledi. 3. anrenmanda önden kayma problemlerinde şikayet eden Verstappen, "Uzun seriler halinde attığım turlardan memnun değilim."

"Bu yüzden, doğal olarak diğer herkes biraz daha iyi görünüyor." dedi.

Verstappen ayrıca uzun sürüş temposunda belirgin şekilde zorlanmasının yarış öncesi bir soru işareti oluşturduğunu belirtti.

Verstappen, "Özellikle Ferrari çok rahat görünüyor."

"Belki bugün tek tur performansında o kadar hızlı değillerdi ama uzun sürüşlerde kesinlikle hızlılardı. Yarın yarışta bunun nasıl sonuçlanacağını bekleyip göreceğiz." dedi.

Ancak Sainz, Red Bull'un 1. antrenmandan itibaren endişe duyduğu Ferrari'nin uzun sürüş temposunun, motor modları ve yakıt yükleri dikkate alındığında daha iyi olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Sainz, "Muhtemelen biraz daha hafifken turlar attık. Cuma günleri her zaman çok yavaş oluyorlar. Pazar günü onları yenecekmişiz gibi görünüyor ve sonra bize 20 saniye fark atıyorlar."

"Pazar günleri her zaman çok hızlılar ve bence uzun sürüşlerde cuma günü kendilerini biraz koruyorlar. Çünkü bunun onların gücü olduğunu biliyorlar."

"Belki biraz daha yakınız ama yine de yarın hız açısından yarım saniye bulamayacağız." dedi.