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Verstappen: "Suzuka'da güçlü olacağız"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Singapur'dan tamamen farklı bir yapıya sahip Japonya'da güçlü olacakları görüşünde.

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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Red Bull'un uzun galibiyet serisi Singapur'da son bulurken, Max Verstappen damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Red Bull pilotları hafta sonu boyunca denge sorunlarıyla boğuştu ve özellikle tek turda çok geride kaladılar.

Hafta sonunun ardından konuşan şampiyona lideri Verstappen, şöyle dedi: "Bugün elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Hızımız iyiydi; sadece güvenlik aracı zamanlaması konusunda şanssızdık. Eğer bu olmasaydı önde savaşabilirdik."

"Fakat güvenlik araçları yüzünden her şey aleyhimize gelişti."

"Stratejimiz için mümkün olabilecek en kötü senaryo, piste güvenlik aracı girmesiydi."

"Eğer güvenlik aracı birazcık işimize yarasaydı, öndekilerle mücadele edebilirdim. Özellikle son stint çok iyiydi."

"Fakat güvenlik aracı işleri bozdu. Onu gördüğümde 'lanet olsun' dedim çünkü tam olarak yanlış anda geldi."

Yaptığı geçişlerle ilgili Verstappen, "Evet geçiş mümkün ama öndekinden çok daha iyi bir yarış temposuna ihtiyacınız var. Atak yaptığımız anlarda da durum böyleydi."

"Hâlâ bazı sorunlar yaşadık ama cumartesi kadar etkilenmedik. Zaten aracımız normalde yarışta daha iyi ve bence bunu bugün yarışta tekrar görebiliyordunuz."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Özellikle de sondaki orta hamur iyi bir tempomuz vardı."

"Kazanamadık fakat bu günün er ya da geç geleceğini biliyordum, bu yüzden sorun değil."

"Eğer kazanmak istiyorsanız her şey mükemmel olmak zorunda. Herkes her zaman işlerin kolay olduğunu söylüyor ama öyle değil."

"Kazanmak için her şeyi doğru yapmalısınız. Bu hafta sonu açıkçası buna sahip değildik. Hal böyle olunca geride kalıyorsunuz, kazanamıyorsunuz."

"Pozitif tarafa bakarsak, ayrıntılara giremesem de bence bugün neyi yanlış yaptığımız hakkında çok şey öğrendik."

"Bunları ancak gelecek yıl buraya tekrar geldiğimizde gösterebiliriz. Edindiğimiz fikirlerin gerçekten daha iyi olup olmadığını o zaman öğreneceğiz." dedi.

Sorunların Japonya'da çözülüp çözülemeyeceği sorusuna Verstappen, "Bu pist, Suzuka'ya kıyasla çok farklı. Araçların ayarlanma şekli de çok farklı."

"Suzuka hakkında iyi hissediyorum. Aracımız iyi olmalı."

"Şimdilik hedefimiz önümüzdeki hafta sonu Japonya'da kazanmak." cevabını verdi.

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