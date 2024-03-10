Verstappen: "Suudi Arabistan'da beklenenden daha iyiydik"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin takım için beklenenden daha iyi geçtiğini söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, 2nd position, drive up the grid after the finish
Andy Hone / Motorsport Images
Red Bull pilotu Max Verstappen, Suudi Arabistan'da harika bir performansla arka arkaya dokuzuncu galibiyetini almayı başardı.
Yarıştan sonra konuşan Verstappen, "Bence çok iyi bir yarıştı. Güvenlik Aracı nedeniyle ilk bölümde pit stop yapmak zorundaydık. Sonrasında yarış sonuna kadar çok uzun bir stint olacağını biliyordum."
"Fakat çoğumuz için durum aynıydı. Bence sonuna kadar tempoyu çok iyi idare ettik ve araç da tüm hafta sonu boyunca gerçekten iyi performans gösterdi. Hatta muhtemelen beklenenden biraz daha iyiydi."
"Genel olarak burada kazandığımız için çok mutluyum." dedi.
Bir hafta öncesine kıyasla daha iyi olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Bahreyn'deki yarış da bence çok iyiydi. Bu yüzden biraz zor bir konu çünkü çok farklı senaryolar var."
"Burada daha düşük lastik aşınması var. Bu yüzden araçtan farklı şeyler istiyorsunuz." cevabını verdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Motorsport Images
188 yarışta 100 podyum almasıyla ilgili Verstappen, "Kaçan 88 podyum var demek!" diyerek espri yaptı ve şöyle devam etti: "Elbette bundan çok mutluyum. Fakta ben istatistiklere bakan bir adam değilim."
"Elbette 100 podyuma ulaştığım için mutluyum. Fakat devam etmek ve her zaman mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istiyorum." dedi.
Sıradaki durak Avustralya olacak ve orada Red Bull'un nasıl olacağı bilinmiyor.
Bu konuda Verstappen, "Yine çok farklı bir piste gideceğiz, özellikle de yeni düzen ve yeni asfaltla işler farklı olacak."
"Bu yüzden, önümüzdeki hafta tekrar simülatöre gireceğiz ve oraya gitmeden önce olabildiğince iyi bir şekilde ayar yapmaya çalışacağız."
"Sonra da hafta sonu boyunca ne durumda olduğumuzu göreceğiz. Ne kadar rekabetçi olacağımızı bilmek imkansız." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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