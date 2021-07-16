Verstappen: ''Sürüşte garip bir his vardı''

Bu hafta sonu gerçekleştirilen Britanya Grand Prix'sinde, Formula 1 tarihinde ilk kez Sprint Sıralama Yarışı formatı kullanılacak ve Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan 100 km'lik bu yarışın gridini belirlemek için bugün sıralama turları gerçekleştirildi.

Bugün yapılan sıralama turlarından önce sadece tek bir antrenman seansı yapıldı ve bu seansı Verstappen 0.779 saniye önde bitirmesine rağmen, Hollandalı sürücü bu formunu sıralamalarda koruyamadı.

Verstappen, üçüncü bölümdeki son turunda kendi süresini geliştirse de, yarınki sprint yarışı için pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton'dan 0.075 saniye geride kaldı.

Yarınki sprint sıralama yarışına ikinci sırada başlayacak olan Hollandalı pilot, sıralama turları esnasında sürüş yaparken garip bir hissiyata sahip olduğunu söyledi.

Bugün Hamilton'un pole pozisyonunu almasına şaşırıp şaşırmadığı sorulan Verstappen, buna şaşırmadığını da söyledi.

Verstappen, ''Hayır, kendimize bakmalıyız çünkü bence araç oldukça iyiydi. Ancak araçta çok fazla önden kayma vardı ve bu yüzden de birçok virajda zorlayamadım.''

''Ön tarafta yeterince yol tutuş yoktu ve dürüst olmak gerekirse sürüş yaparken hissiyat biraz garipti. Fakat bunun ayar veya ön kanattan kaynaklandığını sanmıyorum.''

''Neyse, olan oldu. Hâlâ onlara çok yakınız, bu yüzden en azından bu iyi.'' şeklinde konuştu.

Red Bull pilotu, sprint sıralama formatı hakkında biraz garip hissettiğini ve tüm gayretleriyle bir sıralama turu çıkardıktan sonra bunun boşa gittiğini düşündüğünü de ekledi.

''Dürüst olmak gerekirse biraz garip hissediyorum. Tüm gayretlerinizle sıralama turunu tamamlıyorsunuz ve aslında bu sıralama turları pole pozisyonu açısından hiçbir anlam ifade etmiyor, yani yarın neler olacağını göreceğiz.''

Hollandalı pilot, yarış temposu anlamında güçlü olduklarını düşündüğünü de ekledi.

''Bence yarış temposu açısından güçlü bir aracımız var. Sıralamada karşımıza çıkan birkaç problemi halletmeliyiz ancak güçlü bir yarış geçireceğimize oldukça eminim.''