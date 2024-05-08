Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Verstappen: "Süper lisans için 18 yaş sınırı yanlış"

Max Verstappen, Formula 1'de yarışmak için 18 yaş sınırı olmasını doğru bulmuyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, with a bollard in his suspension

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen Formula 1'deki ilk yarışına henüz 17 yaşındayken çıktı. Pek çok kişiye göre bu yaşta F1'e girmesi doğru olmasa da, Red Bull kimseyi dinlemeyerek kendisini seriye getirdi.

FIA, Verstappen'in yarışmasına engel olmadı fakat süper lisans kurallarını değiştirerek, 40 süper lisans puanı alma ve 18 yaşına girme zorunluluğu getirdi.

Artık bir sürücünün 18 yaşına girmeden F1'e girmesi mümkün değil fakat bunun belirli istisnaları olabiliyor.

Bu konu 17 yaşındaki Kimi Antonelli ile tekrar gündeme geldi çünkü iddialara göre Williams, Imola'da kendisini F1'e getirmek istiyor fakat 17 yaşını geçmediği için bunu yapamıyor. 

'Verstappen kuralı' olarak da bilinen bu yaş sınırı, Hollandalı pilotun da hayranı olmadığı bir şey. 

Son dünya şampiyonu bu konuda şöyle diyor: “Elbette bu kural benim yüzümden ortaya çıktı fakat amaçlanan şeyi durdurmuyor."

"Doğrudan onunla ilgili bir şey değil ama bazı yeteneklerin Formula 1'e hızlı bir şekilde girmesini engelleyebilir çünkü önce o 40 puanı biriktirmeleri gerekiyor."

"Şahsen bu sistemin büyük bir hayranı değilim. FIA bunun iyi olduğunu düşünüyor ama ben olmamasını tercih ederim."

"Birisi 17 ya da 18 yaşındaysa ve 20 puanı varsa fakat çok hızlıysa, o zaman neden Formula 1'e giremesin ki?"

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, congratulates Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, congratulates Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber FIA'nın ilk CEO'su Robyn görevinden ayrılıyor
Sonraki haber Wolff: "Sorunlarımızı daha iyi anlıyoruz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Piastri: "Magnussen tehlikeli bir emsal oluşturdu"

Piastri: "Magnussen tehlikeli bir emsal oluşturdu"

Formula 1
Miami GP
Piastri: "Magnussen tehlikeli bir emsal oluşturdu"
Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?

Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?

Formula 1
Miami GP
Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?
Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"

Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"

World Superbike
Assen
Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"

Son Haberler

Piastri: "Magnussen tehlikeli bir emsal oluşturdu"

Piastri: "Magnussen tehlikeli bir emsal oluşturdu"

F1 Formula 1
Miami GP
Piastri: "Magnussen tehlikeli bir emsal oluşturdu"
Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?

Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?

F1 Formula 1
Miami GP
Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?
Leclerc'in yarış mühendisi Xavi, görevinden ayrılıyor!

Leclerc'in yarış mühendisi Xavi, görevinden ayrılıyor!

F1 Formula 1
Miami GP
Leclerc'in yarış mühendisi Xavi, görevinden ayrılıyor!
Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"

Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"

SBK World Superbike
Assen
Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye