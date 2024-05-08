Verstappen: "Süper lisans için 18 yaş sınırı yanlış"

Max Verstappen Formula 1'deki ilk yarışına henüz 17 yaşındayken çıktı. Pek çok kişiye göre bu yaşta F1'e girmesi doğru olmasa da, Red Bull kimseyi dinlemeyerek kendisini seriye getirdi.

FIA, Verstappen'in yarışmasına engel olmadı fakat süper lisans kurallarını değiştirerek, 40 süper lisans puanı alma ve 18 yaşına girme zorunluluğu getirdi.

Artık bir sürücünün 18 yaşına girmeden F1'e girmesi mümkün değil fakat bunun belirli istisnaları olabiliyor.

Bu konu 17 yaşındaki Kimi Antonelli ile tekrar gündeme geldi çünkü iddialara göre Williams, Imola'da kendisini F1'e getirmek istiyor fakat 17 yaşını geçmediği için bunu yapamıyor.

'Verstappen kuralı' olarak da bilinen bu yaş sınırı, Hollandalı pilotun da hayranı olmadığı bir şey.

Son dünya şampiyonu bu konuda şöyle diyor: “Elbette bu kural benim yüzümden ortaya çıktı fakat amaçlanan şeyi durdurmuyor."

"Doğrudan onunla ilgili bir şey değil ama bazı yeteneklerin Formula 1'e hızlı bir şekilde girmesini engelleyebilir çünkü önce o 40 puanı biriktirmeleri gerekiyor."

"Şahsen bu sistemin büyük bir hayranı değilim. FIA bunun iyi olduğunu düşünüyor ama ben olmamasını tercih ederim."

"Birisi 17 ya da 18 yaşındaysa ve 20 puanı varsa fakat çok hızlıysa, o zaman neden Formula 1'e giremesin ki?"