Verstappen: "Süper bir gün değil ama daha iyi olabiliriz"

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Melbourne'de ilk gün çok da temsili değildi çünkü ilk seansta pist oldukça kaygan durumdaydı. İkinci seansta ise yağmur kendisini gösterdi.

Max Verstappen, her iki seansta da iyi turlar çıkarsa da, aracında tam anlamıyla mutlu olmadığı görülüyordu.

Günün ardından konuşan genç sürücü, "Araç bugün gayet iyi hissettirdi fakat şu aşamada bu konu hakkında konuşmak pek doğru değil."

"Lastikleri hiçbir zaman olmayı istediğim aralığa getiremedim, ki bundan ötürü de lastikler üzerinde kontrol sahibi değildim."

"Bu yüzden bu gece biraz daha çalışmamız gerekiyor ama durumun iyiye gideceğine eminim."

"Yarın muhtemelen hava kuru olacak. Bu yüzden hazırlıklarımızı buna göre yapacağız." dedi.

Verstappen, kaygan zeminin işlerini zorlaştırdığını da kabul etti.

"Burada yol tutuşu çok az ve asfalt kaygan."

"Geçen yıl da aynıydı. Bu durum lastiklerin düzgün çalışmasını zorlaştırıyor. Haliyle hemen zorlamanız mümkün olmuyor."

"İlk seansta yaşadığımız duraksamalar ve kırmızı bayraklar yüzünden asla ritim yakalayamıyorsunuz."

"Doğru seçimleri yapmak ve ne yapmamız gerektiğini görmek üzere bu gece verileri detaylıca inceleyeceğiz."