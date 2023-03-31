Önceki / Hamilton: "Beşinci sıra civarındayız" Sonraki / Perez: "Cuma günü temiz tur atamadım"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Verstappen: "Süper bir gün değil ama daha iyi olabiliriz"

Max Verstappen, cuma gününün kendileri için çok iyi geçmediğini ancak cumartesi günü daha iyi olacaklarını söyledi.

Ronald Vording
Ekleyen:
Verstappen: "Süper bir gün değil ama daha iyi olabiliriz"
Haberi dinle

Melbourne'de ilk gün çok da temsili değildi çünkü ilk seansta pist oldukça kaygan durumdaydı. İkinci seansta ise yağmur kendisini gösterdi.

Max Verstappen, her iki seansta da iyi turlar çıkarsa da, aracında tam anlamıyla mutlu olmadığı görülüyordu.

Günün ardından konuşan genç sürücü, "Araç bugün gayet iyi hissettirdi fakat şu aşamada bu konu hakkında konuşmak pek doğru değil."

"Lastikleri hiçbir zaman olmayı istediğim aralığa getiremedim, ki bundan ötürü de lastikler üzerinde kontrol sahibi değildim."

"Bu yüzden bu gece biraz daha çalışmamız gerekiyor ama durumun iyiye gideceğine eminim."

"Yarın muhtemelen hava kuru olacak. Bu yüzden hazırlıklarımızı buna göre yapacağız." dedi.

Verstappen, kaygan zeminin işlerini zorlaştırdığını da kabul etti.

"Burada yol tutuşu çok az ve asfalt kaygan."

"Geçen yıl da aynıydı. Bu durum lastiklerin düzgün çalışmasını zorlaştırıyor. Haliyle hemen zorlamanız mümkün olmuyor."

"İlk seansta yaşadığımız duraksamalar ve kırmızı bayraklar yüzünden asla ritim yakalayamıyorsunuz."

"Doğru seçimleri yapmak ve ne yapmamız gerektiğini görmek üzere bu gece verileri detaylıca inceleyeceğiz."

paylaşım
yorumlar

Hamilton: "Beşinci sıra civarındayız"

Perez: "Cuma günü temiz tur atamadım"
Ronald Vording Daha fazlası
Ronald Vording
Marko: "Perez'in ayar yönünü takip edeceğiz"

Marko: "Perez'in ayar yönünü takip edeceğiz"

Formula 1
Avustralya GP

Marko: "Perez'in ayar yönünü takip edeceğiz" Marko: "Perez'in ayar yönünü takip edeceğiz"

Perez'le ilgili yorumlardan etkilenmeyen Verstappen: "İhtiyacım olan tek şey hızlı bir araç"

Perez'le ilgili yorumlardan etkilenmeyen Verstappen: "İhtiyacım olan tek şey hızlı bir araç"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Perez'le ilgili yorumlardan etkilenmeyen Verstappen: "İhtiyacım olan tek şey hızlı bir araç" Perez'le ilgili yorumlardan etkilenmeyen Verstappen: "İhtiyacım olan tek şey hızlı bir araç"

Marko, Alonso için çok mutlu: "Podyumda üç Red Bull var!"

Marko, Alonso için çok mutlu: "Podyumda üç Red Bull var!"

Formula 1
Bahreyn GP

Marko, Alonso için çok mutlu: "Podyumda üç Red Bull var!" Marko, Alonso için çok mutlu: "Podyumda üç Red Bull var!"

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen: "Yarışta daha iyi olmalıyız"

Verstappen: "Yarışta daha iyi olmalıyız"

Formula 1
Avustralya GP

Verstappen: "Yarışta daha iyi olmalıyız" Verstappen: "Yarışta daha iyi olmalıyız"

Verstappen: "Pist kaygan olduğu için lastikleri çalıştıramıyoruz"

Verstappen: "Pist kaygan olduğu için lastikleri çalıştıramıyoruz"

Formula 1
Avustralya GP

Verstappen: "Pist kaygan olduğu için lastikleri çalıştıramıyoruz" Verstappen: "Pist kaygan olduğu için lastikleri çalıştıramıyoruz"

Verstappen, Avustralya'da ilk galibiyetini hedefliyor: "Burası benim için hep şanssız oldu"

Verstappen, Avustralya'da ilk galibiyetini hedefliyor: "Burası benim için hep şanssız oldu"

Formula 1
Avustralya GP

Verstappen, Avustralya'da ilk galibiyetini hedefliyor: "Burası benim için hep şanssız oldu" Verstappen, Avustralya'da ilk galibiyetini hedefliyor: "Burası benim için hep şanssız oldu"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Horner: "Birbirlerine meydan okuyacak iki pilot istiyoruz"

Horner: "Birbirlerine meydan okuyacak iki pilot istiyoruz"

Formula 1

Horner: "Birbirlerine meydan okuyacak iki pilot istiyoruz" Horner: "Birbirlerine meydan okuyacak iki pilot istiyoruz"

Aston Martin, düzlük hızında Red Bull'u yakalamak için farklı seçeneklere bakacak

Aston Martin, düzlük hızında Red Bull'u yakalamak için farklı seçeneklere bakacak

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Aston Martin, düzlük hızında Red Bull'u yakalamak için farklı seçeneklere bakacak Aston Martin, düzlük hızında Red Bull'u yakalamak için farklı seçeneklere bakacak

Horner, eski Red Bull ekibi hakkında: "Steiner'ın teknik bir lider olmadığı açıktı"

Horner, eski Red Bull ekibi hakkında: "Steiner'ın teknik bir lider olmadığı açıktı"

Formula 1

Horner, eski Red Bull ekibi hakkında: "Steiner'ın teknik bir lider olmadığı açıktı" Horner, eski Red Bull ekibi hakkında: "Steiner'ın teknik bir lider olmadığı açıktı"

Son Haberler

Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor

Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor

F1 Formula 1
Avustralya GP

Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor

Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"

Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti" Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"

Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük"

Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük" Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük"

Russell: "Pole pozisyonunu alamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum"

Russell: "Pole pozisyonunu alamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Russell: "Pole pozisyonunu alamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum" Russell: "Pole pozisyonunu alamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.