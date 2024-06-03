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Formula 1

Verstappen: "Şu anda şampiyonluk hakkında düşünmüyorum"

Max Verstappen, şu anda şampiyonluk hakkında düşünmediğini dile getirirken; Ferrari ve McLaren Red Bull'a yaklaştıkça en iyi takımlar arasındaki avantajın değişmeye devam edeceğine inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2023'te 19 zaferle üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğu'na ulaşan Verstappen'in bu sezon da sporu domine etmesi bekleniyordu.

İlk beş yarışın dördünü kazanmasına rağmen Red Bull son haftalarda McLaren ve Ferrari'nin tehdidi altına girdi ve Verstappen son üç yarıştan sadece birini kazanabildi.

Bunun sonucunda Verstappen ve Red Bull'un Dünya Şampiyonası'ndaki liderlikleri azaldı; Verstappen şu anda Leclerc'in 31 puan önünde ve Red Bull, Kanada Grand Prix'si öncesinde Ferrari'nin 24 puan önünde.

Verstappen, önde gelen üç takım arasındaki mücadelenin pistten piste gelişmeye devam edeceğine ve araçların bu sezon 'çok daha yakın' olacağına inanıyor.

"Asla geçen yılki gibi olmayacağını biliyordum."

Max Verstappen, Red Bull Racing, in a Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing, in a Press Conference

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"2023'teki gibi bir sezon geçirmek oldukça nadirdir, bu yüzden bu yılın elbette biraz farklı olacağını biliyordum."

"Ama aynı zamanda şampiyonluk ya da başka bir şey hakkında gerçekten düşünmüyorum. Daha çok fazla yarışımız var."

"Bazı yarışlar bizim için biraz daha iyi, bazıları muhtemelen biraz daha kötü ve günün sonunda her şey yoluna giriyor."

"Araçlar birbirine çok daha yakın. Bazı araçlar sokak pistlerinde daha iyi çalışıyor, bazıları hızlı virajlarda ve düşük hızlı virajlarda daha iyi çalışıyor."

"Kanada Grand Prix'sini beklemek ve görmek zorundayız." 

"Sanırım orada yeni bir yüzey de var - bu size her zaman bazı sürprizler yaşatabilir. Bu nedenle muhtemelen en güçlü hafta sonumuz da olmayacak ama buradan biraz daha iyi olacak."

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