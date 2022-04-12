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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Verstappen: "Şu anda şampiyonluğa inanmamız için hiçbir sebep yok"

Max Verstappen, sezonun ilk üç yarışında iki kez yarış dışı kaldıktan sonra şampiyonluğu düşünmesi için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Andrew van Leeuwen
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Verstappen: "Şu anda şampiyonluğa inanmamız için hiçbir sebep yok"
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Verstappen, pazar günkü Avustralya Grand Prix'sinde aracındaki yakıt sistemi sorunu nedeniyle yolda kalmış ve bu yıl ikinci kez finiş görememişti.

Benzer bir hikaye, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de yaşandı ve Hollandalı pilot, son anlarda ortaya çıkan bu problemle muhtemel 18 puana veda etti.

Tek teselli Suudi Arabistan GP'yi kazanmasıydı ve o yarışta aldığı 25 puanla, şu anda şampiyonayı altıncı sırada götürüyor ve şampiyona lideri Charles Leclerc'le arasında 46 puanlık fark var. Bu da 2021 şampiyonluğunu korumasına yönelik umutlarına büyük darbe vuruyor.

Yine de 20 yarışlık uzun bir periyot olacağı için sezon boyunca pek çok şey yaşanabilir. Böyle bir durumda Verstappen, tekrar öne çıkabilir.

Ancak Hollandalı pilot, Red Bull'un Ferrari'nin önüne geçmek adına daha fazla tempo bulması gerektiğini söylüyor.

"Elbette önümüzde uzun bir sezon var ama şu anda öne geçmek için 45 yarışa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum! (gülüyor)"

"Şampiyonada zaten oldukça gerideyiz, sanırım 46 puanlık fark var. Şu andan itibaren Ferrari'nin önünde olmamız, daha hızlı olmamız ve dayanıklılığı geliştirmemiz gerekiyor. Fakat bu noktada gerçekten değiliz. Bu yüzden de üzerinde çalışmamız gereken çok şey var."

"Yaşananlar beni gerçekten çok şaşırtıyor. İstediğimiz noktadan çok uzaktayız.  Durumu iyileştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Eğer şampiyonluk için savaşmak istiyorsanız, o zaman böyle şeyler yaşamamalısınız. Şu anda şampiyonadaki fark çok büyük."

Bu yıl şampiyonluk şansının ne olduğu sorulduğunda Verstappen, "Şu anda bunu düşünmüyorum bile. Bu noktada buna inanmak için elimizde hiçbir sebep yok.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari

Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, Leclerc ile yarış boyunca verdiği savaşın ardından Suudi Arabistan'ı kazanmış ve 25 puanı cebine koymuştu. Fakat diğer iki yarışta puan alamamak, şampiyonada geride kalmasına yol açtı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, yarış dışı kalmanın Verstappen'in şampiyonluk şansına verdiği zararı düşünmenin anlamı olmadığını söylüyor.

"Şampiyonluğa giden yolun henüz %10'luk kısmını yeni aştık. Yani bence gidilecek uzun bir yol var. Cesaret verici olan şey temelde hızlı bir aracımız olması."

"Max araçtan ilk indiğinde açıkça hayal kırıklığına uğramıştı. Fakat bir takım olarak kenetlendiğimizi biliyor."

"Geri döneceğiz. Imola'da güçlü şekilde geri döneceğinden eminim."

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