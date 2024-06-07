Verstappen: "Şu anda en önemli şey araçtaki sorunu öğrenmek"
Max Verstappen, Kanada Grand Prix'si antrenman seansı sorunlarının Red Bull'un sezonunun geri kalanı üzerinde yaratabileceği etkiden korkuyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Montreal'deki ikinci antrenman seansında Verstappen araçta bir 'duman kokusu' aldığını bildirince seans onun için erken bitti.
Takım o zamandan beri 'ERS arızası' olarak adlandırdığı durumu araştırdığını doğruladı ve Verstappen sıralamada 18. sırada yer aldı.
Seansın ardından Red Bull pilotu, "Ne yazık ki fazla sürüş yapamadık."
"Takım şu anda araştırmakta oldukları elektrik sorunları nedeniyle pite gelmemi istedi."
"Daha fazla sürüş yapmak isterdim ama en önemli şey araçta neler olduğunu ve bunun bu hafta sonu ve yılın geri kalanı için ne gibi sonuçları olacağını öğrenmek." şeklinde konuştu.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Norris: "Üçüncü olduğum için mutluyum"
Verstappen: "Sıralamadan önce bana sorulsaydı ikinciliği kabul ederdim"
Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"
Kanada GP: Russell ve Verstappen aynı dereceyi yaptı, Russell pole pozisyonunda!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar