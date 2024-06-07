Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Verstappen: "Şu anda en önemli şey araçtaki sorunu öğrenmek"

Max Verstappen, Kanada Grand Prix'si antrenman seansı sorunlarının Red Bull'un sezonunun geri kalanı üzerinde yaratabileceği etkiden korkuyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Montreal'deki ikinci antrenman seansında Verstappen araçta bir 'duman kokusu' aldığını bildirince seans onun için erken bitti.

Takım o zamandan beri 'ERS arızası' olarak adlandırdığı durumu araştırdığını doğruladı ve Verstappen sıralamada 18. sırada yer aldı.

Seansın ardından Red Bull pilotu, "Ne yazık ki fazla sürüş yapamadık." 

"Takım şu anda araştırmakta oldukları elektrik sorunları nedeniyle pite gelmemi istedi."

"Daha fazla sürüş yapmak isterdim ama en önemli şey araçta neler olduğunu ve bunun bu hafta sonu ve yılın geri kalanı için ne gibi sonuçları olacağını öğrenmek." şeklinde konuştu.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Brown: "Şu anda hangi takımın nerede olduğunu bilmek imkansız"
Sonraki haber Alonso: "Hangi lastiği ne zaman takacağımız kararı bir 'kumar' olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris: "Üçüncü olduğum için mutluyum"

Norris: "Üçüncü olduğum için mutluyum"

Formula 1
Kanada GP
Norris: "Üçüncü olduğum için mutluyum"
Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"

Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"

Formula 1
Kanada GP
Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"
Hamilton: "Bu hafta sonu öne daha yakınız"

Hamilton: "Bu hafta sonu öne daha yakınız"

Formula 1
Kanada GP
Hamilton: "Bu hafta sonu öne daha yakınız"

Son Haberler

Norris: "Üçüncü olduğum için mutluyum"

Norris: "Üçüncü olduğum için mutluyum"

F1 Formula 1
Kanada GP
Norris: "Üçüncü olduğum için mutluyum"
Verstappen: "Sıralamadan önce bana sorulsaydı ikinciliği kabul ederdim"

Verstappen: "Sıralamadan önce bana sorulsaydı ikinciliği kabul ederdim"

F1 Formula 1
Kanada GP
Verstappen: "Sıralamadan önce bana sorulsaydı ikinciliği kabul ederdim"
Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"

Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"

F1 Formula 1
Kanada GP
Russell: "Bu pole, Mercedes için bir başlangıç!"
Kanada GP: Russell ve Verstappen aynı dereceyi yaptı, Russell pole pozisyonunda!

Kanada GP: Russell ve Verstappen aynı dereceyi yaptı, Russell pole pozisyonunda!

F1 Formula 1
Kanada GP
Kanada GP: Russell ve Verstappen aynı dereceyi yaptı, Russell pole pozisyonunda!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye