Verstappen: "Şu anda en önemli şey araçtaki sorunu öğrenmek"

Montreal'deki ikinci antrenman seansında Verstappen araçta bir 'duman kokusu' aldığını bildirince seans onun için erken bitti.

Takım o zamandan beri 'ERS arızası' olarak adlandırdığı durumu araştırdığını doğruladı ve Verstappen sıralamada 18. sırada yer aldı.

Seansın ardından Red Bull pilotu, "Ne yazık ki fazla sürüş yapamadık."

"Takım şu anda araştırmakta oldukları elektrik sorunları nedeniyle pite gelmemi istedi."

"Daha fazla sürüş yapmak isterdim ama en önemli şey araçta neler olduğunu ve bunun bu hafta sonu ve yılın geri kalanı için ne gibi sonuçları olacağını öğrenmek." şeklinde konuştu.