Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor

İki pilot, Portimao'daki ikinci antrenman seansında ilk virajda temas yaşadılar. Olayı inceleyen hakemler pilotlardan birisinin tamamen ya da diğerinden daha çok suçlu olmadığını, bu yüzden cezaya gerek olmadığını söylediler.

Seansın hemen ardından konuşan Verstappen, kendisinin haklı olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Verstappen, “Doğrusu bu konuda fazla konuşmak istemiyorum çünkü çok şaşkındım. Ona yaklaşırken direkt bana kırdı. Nereye kaçmam gerektiğini bilmiyordum. Ben turuma başlıyordum, o da turunu yeni bitirmişti. Ne olacağını göreceğiz. FP2’de çarpmamız üzücü. Çok gereksizdi.”

“O, geri çekilebilir miydi? Evet. Her zaman bu konuşma vardır, sonsuza kadar böyle devam edebiliriz. Sadece saçmalık.” dedi.

Performans durumlarını değerlendiren Verstappen, "Yani bence evet hızlıydık, ama kolay değildi. Yeni asfalt bayağı kaygan duruyordu, ve sürebileceğiniz sadece bir düzgün sürüş çizgisi var gibiydi."

"Azıcık genişten alırsanız çok yol tutuşu kaybediyorsunuz. Lastikler de çok geç çalışmaya başlıyor, o yüzden evet, burası gerçekten zor, bir de öğleden sonra rüzgar şiddetlendi. "

"Genel olarak aracı ilk antrenmanın ardından ikinci antrenmanda geliştirdiğimizi düşünüyorum, o yüzden her yönden biraz daha iyi bir his veriyor sürerken. O yüzden çalışmaya ve daha da geliştirmeye devam ediyoruz, çünkü her şeyde olduğu gibi burada da daha iyi yapabiliriz, bakalım yarın göreceğiz."

“Doğrusu zordu. Çok fazla zorlanmadım ama yine de zordu bence. Bilmiyorum belki asfalt çok yeni ya da başka bir sebepten. Silverstone’da da asfaltı yenilediklerinde benzer bir durum görmüştük, ilk sene biraz aldatıcıydı ama ikinci sene geldiğimizde sürmesi gerçekten güzeldi. Umarım yarın daha güzel olur.”

“2 farklı set lastiğim oldu, biri diğerinden daha iyi hissettirdi. İlkini ikincisiyle kıyaslayacak olursam bence ikincisiyle sürüşüm daha iyiydi. Normalde kullandığımızdan daha mı iyiler bilmiyorum ama söyleyecek olumsuz bir şeyim yok. İyiydi.”

Bu hafta sonu tüm takımlar ve sürücüler için yeni bir pist olması sebebiyle takımların piste özel güncelleme getirme şansı olmadı ve Mercedes, 2021 sezonuna hazırlık olması için bu hafta sonu DAS kullanmama kararı aldı araçlarında. Bu da Red Bull ve Max Verstappen için fazladan bir şans demek.

Mercedes'lerle savaşıp savaşamayacakları sorulduğunda Max: “Söylemesi güç. Bence halen çok hızlılar, bunu genele baktığınızda da görebiliyorsunuz. Ama imkansız diye bir şey yoktur. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, yarın sonucu göreceğiz.”