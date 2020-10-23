Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
FP3:
14 Saat
:
07 Dakika
:
23 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor

paylaşım
yorumlar
Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor
Ekleyen:

Max Verstappen, Portekiz GP 2. antrenman seansında Lance Stroll ile yaşadığı kazada kendisinin haklı olduğunu söyledi.

İki pilot, Portimao'daki ikinci antrenman seansında ilk virajda temas yaşadılar. Olayı inceleyen hakemler pilotlardan birisinin tamamen ya da diğerinden daha çok suçlu olmadığını, bu yüzden cezaya gerek olmadığını söylediler.

Seansın hemen ardından konuşan Verstappen, kendisinin haklı olduğunu düşündüğünü söylemişti.

Verstappen, “Doğrusu bu konuda fazla konuşmak istemiyorum çünkü çok şaşkındım. Ona yaklaşırken direkt bana kırdı. Nereye kaçmam gerektiğini bilmiyordum. Ben turuma başlıyordum, o da turunu yeni bitirmişti. Ne olacağını göreceğiz. FP2’de çarpmamız üzücü. Çok gereksizdi.”

“O, geri çekilebilir miydi? Evet. Her zaman bu konuşma vardır, sonsuza kadar böyle devam edebiliriz. Sadece saçmalık.” dedi.

 

Performans durumlarını değerlendiren Verstappen, "Yani bence evet hızlıydık, ama kolay değildi. Yeni asfalt bayağı kaygan duruyordu, ve sürebileceğiniz sadece bir düzgün sürüş çizgisi var gibiydi."

"Azıcık genişten alırsanız çok yol tutuşu kaybediyorsunuz. Lastikler de çok geç çalışmaya başlıyor, o yüzden evet, burası gerçekten zor, bir de öğleden sonra rüzgar şiddetlendi. "

"Genel olarak aracı ilk antrenmanın ardından ikinci antrenmanda geliştirdiğimizi düşünüyorum, o yüzden her yönden biraz daha iyi bir his veriyor sürerken. O yüzden çalışmaya ve daha da geliştirmeye devam ediyoruz, çünkü her şeyde olduğu gibi burada da daha iyi yapabiliriz, bakalım yarın göreceğiz." 

“Doğrusu zordu. Çok fazla zorlanmadım ama yine de zordu bence. Bilmiyorum belki asfalt çok yeni ya da başka bir sebepten. Silverstone’da da asfaltı yenilediklerinde benzer bir durum görmüştük, ilk sene biraz aldatıcıydı ama ikinci sene geldiğimizde sürmesi gerçekten güzeldi. Umarım yarın daha güzel olur.”

“2 farklı set lastiğim oldu, biri diğerinden daha iyi hissettirdi. İlkini ikincisiyle kıyaslayacak olursam bence ikincisiyle sürüşüm daha iyiydi. Normalde kullandığımızdan daha mı iyiler bilmiyorum ama söyleyecek olumsuz bir şeyim yok. İyiydi.”

Bu hafta sonu tüm takımlar ve sürücüler için yeni bir pist olması sebebiyle takımların piste özel güncelleme getirme şansı olmadı ve Mercedes, 2021 sezonuna hazırlık olması için bu hafta sonu DAS kullanmama kararı aldı araçlarında. Bu da Red Bull ve Max Verstappen için fazladan bir şans demek.

Mercedes'lerle savaşıp savaşamayacakları sorulduğunda Max: “Söylemesi güç. Bence halen çok hızlılar, bunu genele baktığınızda da görebiliyorsunuz. Ama imkansız diye bir şey yoktur. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, yarın sonucu göreceğiz.”

İlgili İçerik:

Verstappen - Stroll olayına ceza çıkmadı

Önceki haber

Verstappen - Stroll olayına ceza çıkmadı

Sonraki haber

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll , Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Portekiz GP 2. antrenman: İki kez durdurulan seansta lider Bottas!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Portekiz GP 2. antrenman: İki kez durdurulan seansta lider Bottas!

LGBTQ+ hareketi, Petrov'un F1 hakemi olmasını eleştirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

LGBTQ+ hareketi, Petrov'un F1 hakemi olmasını eleştirdi

Verstappen: "İnsanlar telsiz konuşmamdan alındılarsa bu benim problemim değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İnsanlar telsiz konuşmamdan alındılarsa bu benim problemim değil"

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı

Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor

Portekiz GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Portekiz GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

Ferrari, Portekiz GP antrenmanlarında 2021 tabanını test edecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Portekiz GP antrenmanlarında 2021 tabanını test edecek

23-25 Ekim Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

23-25 Ekim Yarış Programı

Son Haberler

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı

Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor

Verstappen - Stroll olayına ceza çıkmadı
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen - Stroll olayına ceza çıkmadı

Verstappen: "İnsanlar telsiz konuşmamdan alındılarsa bu benim problemim değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İnsanlar telsiz konuşmamdan alındılarsa bu benim problemim değil"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "İnsanlar telsiz konuşmamdan alındılarsa bu benim problemim değil"

2s
2
Formula 1

Portekiz GP 2. antrenman: İki kez durdurulan seansta lider Bottas!

3
Formula 1

Portekiz GP 1. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

4
Formula 1

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı

19dk
5
Formula 1

Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor

50dk

Son Haberler

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı
F1

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı

Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor
F1

Verstappen, Stroll'le FP2 kazasında kendini haklı görüyor

Verstappen - Stroll olayına ceza çıkmadı
F1

Verstappen - Stroll olayına ceza çıkmadı

Verstappen: "İnsanlar telsiz konuşmamdan alındılarsa bu benim problemim değil"
F1

Verstappen: "İnsanlar telsiz konuşmamdan alındılarsa bu benim problemim değil"

LGBTQ+ hareketi, Petrov'un F1 hakemi olmasını eleştirdi
F1

LGBTQ+ hareketi, Petrov'un F1 hakemi olmasını eleştirdi

Son Videolar

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak 02:39
Formula 1

Grosjean ve Magnussen, Haas'tan ayrılacak

Red Bull RB16 ön kanadı 00:55
Formula 1

Red Bull RB16 ön kanadı

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar 04:56
Formula 1

Grand Prix Greats – Portekiz GP'deki en iyi anlar

Formula 1 takım logoları ne manaya geliyor? 04:01
Formula 1

Formula 1 takım logoları ne manaya geliyor?

Ferrari F2004 vs Mercedes W11 05:05
Formula 1

Ferrari F2004 vs Mercedes W11

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.