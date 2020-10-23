Verstappen - Stroll olayına ceza çıkmadı

İki pilot arasındaki kaza, seansın bitmesine 25 dk varken yaşandı. Stroll, bir önceki turun son bölümünde Verstappen'i geçti ve Verstappen, hava koridoruna girmesinin ardından tekrar Stroll'ü geçmeye çalıştı. İki sürücü ilk viraja girerken temas yaşadılar ve kırmızı bayrakla seans durduruldu.

Verstappen, Stroll'un hızlı turunu tamamladığını bu yüzden yavaşlayacağını düşünüyordu ancak takımdan Stroll'e hızlı tura devam etmesi söylenmişti.

Olayın ardından hakemler olayı incelemeye aldılar ve pilotları seanstan sonra görüşmeye çağırdılar.

Pilotlarla yapılan görüşmelerin ve verilerin incelenmesinin ardından iki pilotun da kazayı engelleyebilecek durumda olduğu, tek bir pilotun tam olarak suçlanamayacağı, bu yüzden ceza verilmeyeceği belirtildi.

Hakemler, "Stroll hızlı turundaydı ve olaydan önceki turda Verstappen'i geçebilirdi."

"Takımından verilen bilgiler ve genel olarak olanlar doğrultusunda, Verstappen Stroll'un bir sonraki tur yavaşlayacağını düşünüyordu, bu yüzden düzlükte onu geçmek için hamle yaptı."

"Ancak Stroll'e takımından ikinci hızlı turuna devam etmesi söylendi. Stroll, Verstappen'in yavaşlayarak fark bırakacağını düşündü, normalde böyle olurdu, bu yüzden Verstappen'in kendisini geçeceğini düşünmedi."

"Pilotlar görüşmede aralarında bir yanlış anlaşılma olduğunu ve kazayı engelleyebileceklerini kabul ettiler."

"Hakemler bu yüzden tamamen ya da büyük ölçüde hatalı bir pilot olmadığı için daha fazla yaptırım kararı almadılar." şeklinde açıklama yaptılar.