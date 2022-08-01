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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Verstappen, stratejistleri Schmitz'e övgüde bulundu

Max Verstappen, kendisine galibiyeti getiren stratejist Hannah Schmitz'i "delicesine sakin" olduğunu söyleyerek övdü.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Verstappen, stratejistleri Schmitz'e övgüde bulundu
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Sıralama turlarında hayal kırıklığı yaşayan ve Macaristan GP'sine 10. sıradan başlayan Verstappen etkileyici bir performans sergiledi ve bu sezon 8. kez zafere ulaşmayı başardı. Böylece yaz arası öncesi şampiyonadaki en yakın rakibi Charles Leclerc ile puan farkını da 80'e çıkarttı.

Zafere giden yolda en büyük faktörlerden biri, keşif turları esnasında sert lastikle yol tutuşu elde edemeyen Verstappen'e farklı bir strateji uygulanması ve bu stratejinin işe yaramasıydı.

Macaristan'a favori olarak gelen Ferrari ise yarış lideri Charles Leclerc'i ikinci pitinden sonra sert hamura geçirdi, bu da Monakolu pilotun tempo kaybetmesine ve bir pit daha yapmasının ardından altıncılığa gerilemesine sebep oldu.

Autosport/Motorsport.com'un pit duvarına güvenmenin ne kadar önemli olduğuna yönelik sorusunu yanıtlayan Verstappen, bunun "şampiyonluk için savaşmak istiyorsanız bunun inanılmaz derecede önemli olduğunu" söyledi ve stratejistleri Schmitz'i övdü.

Verstappen, "Büyük hatalara tahammülümüz yok."

“Her zaman kazanan tarafta olmak elbette çok zor diyebiliriz. Ama bence takımda birçok iyi erkek ve kadın var."

"Örneğin bugün stratejistimiz Hannah delicesine sakindi. Gerçekten çok iyi." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Red Bull Content Pool

Yarışın ardından Ferrari, soğuk hava koşullarında zorlanmaları nedeniyle Macaristan'da kazanma şanslarının kalmadığını iddia etti.

Verstappen ise Red Bull'un Ferrari'ye göre daha hızlı olduğundan emin değildi, bu nedenle onlara galibiyeti getiren asıl faktörün "doğru zamanda doğru lastikleri seçmek" olduğunu söyledi.

Şampiyona lideri, "Genel olarak hızlı bir araca sahip olduğumuzu biliyoruz ama bence yarış boyunca Ferrari de çok hızlıydı, sadece sert lastiğe geçerek yanlış bir karar verdiler."

“Hâlâ inceleyebileceğimiz ve daha iyi yapabileceğimiz pek çok şey var."

"Elbette çok iyi bir yarış çıkarttığımızı düşünüyorum. 10. sıradan başladıktan sonra böyle bir pistte galibiyete ulaşmak tabii ki çok ama çok iyi. Ama analiz edeceğimiz çok şey var."

"Her zaman daha iyisini yapabileceğimiz birkaç alan daha mevcut. Ama genel olarak, tabii ki sonuçtan çok memnunum."

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