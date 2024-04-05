Verstappen: "Stevenson'ın takımdan ayrılacağını biliyordum"
Max Verstappen, kısa süre önce görevinden ayrıldığını açıklayan Red Bull mekanikeri Lee Stevenson'ın takımdan ayrılacağını bir süredir bildiklerini ve Red Bull'un bu değişikliği iyi idare ettiğini vurguluyor.
Simon Galloway / Motorsport Images
Geçtiğimiz hafta Lee Stevenson 18 yılın ardından Red Bull Racing'den ayrılacağını açıkladı.
Stevenson kariyerine 2000 yılında Jordan'da başladı ve 2006 yılında yeni kurulan Red Bull Racing'e geçti.
Baş mekaniker pit şeridinin 'diğer tarafında' çalışacağını duyurdu ve hemen ardından 2026'dan itibaren Audi'nin fabrika projesi olacak Sauber'e transfer olacağının ipuçlarını verdi.
Stevenson, "Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Bu bölüm önümüzdeki pazartesi günü yeni takımımla birlikte pit şeridinin diğer tarafında çalışmak üzere Japonya'ya uçtuğumda başlıyor."
"Bu büyük bir meydan okuma olacak ama ben buna hazırım." dedi.
Verstappen, Stevenson hakkında şunları söyledi: "2020'nin sonunda zaten biraz farklı bir role geçmişti."
"Önce bir ya da iki yıl fabrikada çalıştı ve ardından başka bir mekanikerle birlikte baş mekaniker olarak biraz çalıştı. Geçen yıl sezon sonunda ayrılacağını zaten biliyordum ve takımın da bu konuda bir sorunu yoktu."
Verstappen için günlük bazda bir şeylerin değişip değişmeyeceği sorulduğunda, "Hayır."
"Elbette her şeyin bir arada kalması gerektiğini isteyebilirim ama biri ayrılmak isterse, onu durduramazsınız." yanıtını verdi.
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