Verstappen, startta ne olduğunu merak ediyor

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Red Bull sürücüsü, bu yılki en kötü startlarından birisini almasının ardından ilk virajda sekizinci sıradan 12. sıraya geriledi ve eğer düzlük uzun olsaydı, muhtemelen daha da geriye düşecekti.

Sonrasında geri dönmeye çalıştı ancak 40. turda Lando Norris'i geçmeye çalışırken lastiklerini kilitledi ve tekrar pite girdi.

13. sıraya gerileyen Verstappen, sonunda yedinciliğe kadar yükseldi ancak sonucun kendisini tatmin etmediğini gizlemedi.

Sözlerine startta ne olduğunu anlatarak başlayan Verstappen şöyle dedi: "Ne olduğunu tam bilmiyorum."

"Debriyajı bıraktım ve durmayı önleyen sistem devreye girdi. Bunun neden olduğunu analiz etmem gerekiyor ama bu olunca çok sıra kaybediyorsunuz."

"Sonrasında birkaç kişiyi geçmeye çalıştım, bazılarını geçtim ama sonra trende sıkışıp kaldık. Herkesin lastikleri ısınmıştı, bu yüzden takip etmek gerçekten zordu."

"Sonra biraz şanslıydık çünkü bazıları birkaç hata yaptı."

"Beşinci sıradaydık, Lando'yu geçip dördüncülüğü almaya çalıştım ve yanına gelir gelmez fren yaptım, geç fren bile denemedim ama araç yere vurdu. Zaten yere çarpmayla uğraşıyordum ve orada, çizginin dışı daha da engebeliydi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

"Fren yapar yapmaz ön tekerlekler havaya kalktı ve hepsi bu, doğrudan dışarı uçtum."

"Yarışa döndüğümde büyük titreşimler nedeniyle tekrar pit yapmak zorunda kaldım, yeni lastikler taktım ve sonunculuktan puan barajına döndüm."

"Olmak istediğimiz yer burası değil ama dünden beri böyleydi. Eğer böyle bir sıradan başlıyorsanız ya her şey harika gider ve öne geri dönersiniz ya da bizim yaşadığımız gibi çok sinir bozucu gidebilir."

Son turda Sebastian Vettel'i geçerek yedinci olmanın bir teselli olup olmadığı sorulduğunda Verstappen şunları ekledi: "Sekizincilikten daha iyi ama bu araçla bunun için yarışmıyorum. İnanılmaz derecede dağınık bir hafta sonu oldu."