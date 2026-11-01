Formula 1 Meksika GP

Verstappen: "Startlarda o kadar yavaşız ki koşsam daha hızlı olabilirim!"

Meksika'da ilk viraja kadar olan mesafenin oldukça uzun olması, yarış startını kritik hale getiriyor. Max Verstappen ise son haftalarda start konusunda aracına pek güvenmiyor.

Ronald Vording Zeynep Taş

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 18:50

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Max Verstappen, Meksika'da pole pozisyonunu alabilecek hıza sahip olduğunu söylese de son turu 13. virajda yaşadığı blokaj nedeniyle sekteye uğradı. Red Bull pilotuna göre bu durumun başlıca nedeni, son sektörde Lando Norris'in kendisini hafifçe engellemesiydi.

Sıralama turlarındaki sonucu normal şartlarda Hollandalı sürücüye gridin ikinci çizgisinden başlama fırsatı verecekti. Ancak cuma günü Liam Lawson ile yaşadığı olayın ardından aldığı grid cezası nedeniyle Verstappen yarışa beşinci sıradan başlayacak.

Verstappen, padokta Hollanda basınına verdiği röportaj sırasında bu konuyla ilgili gülerek, "Bunu önceden bilemezsiniz. Belki yarın dönüp 'Beşincilik aslında o kadar da kötü değilmiş' diye düşünürüz." dedi.

Takım patronu Laurent Mekies, debriyaj da dahil olmak üzere bazı donanım değişikliklerinin gerektiğini ve bunların ancak 2027'de yapılabileceğini belirterek Red Bull'un sorunu bu yıl tamamen çözemeyeceğini daha önce ifade etmişti.

Bununla birlikte Mekies, takımın mevcut donanımıyla bu sezon da ilerleme kaydedebileceğini umduğunu söylemişti. Red Bull, sezonun açılış yarışı olan Melbourne'den bu yana start performansında önemli gelişmeler kaydetmişti.

Ancak Motorsport.com'un Verstappen'e son haftalara kıyasla start konusunda biraz daha fazla güven duyup duymadığı sorusuna Hollandalı sürücü kısa ve net bir yanıt verdi: "Hayır, açıkçası pek sayılmaz."

"Sanırım çizgiden koşarak daha hızlı çıkabilirim. Yani pit yolunun sonunda start denemesi yapıyorum, tam bir felaket oluyor."

"Neden bir şeyleri değiştirmiyoruz ki? Ya da belki Le Mans startı yapmam daha iyi olur, ne dersiniz? Koşarım, aracı iterim ve içine atlarım. Sonra da yarışa başlarım."

"Belki de gerçekten bunu yapmalıyız. Bence aynı hızda olur!"

Bu açıklama, Verstappen ve takım arkadaşı Isack Hadjar'ın Austin'de yaptığı değerlendirmelerle de örtüşüyor.

Hadjar, startın son haftalara kıyasla biraz daha iyi geçmesini umuyor ancak özellikle hafta sonunun başlarında yaşanan çeşitli teknik sorunların ardından bunun kendileri için bilinmezliğini koruduğunu vurguluyor.

"Daha iyi olmasını umuyorum ancak bu hafta sonu gerçekten çok uğraştık. Ne yazık ki ilk antrenman seansında fazla tur atamadık ve hiç start denemesi yapamadık. Bu sabah birkaç iyi deneme yaptık ve hissiyatımız fena değildi. Bakalım yarın nasıl olacak. Buna ihtiyacımız olacak!"

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Hirakawa, kariyerinin ilk F1 yarışına çıkıyor: “Hep bugünün hayalini kuruyordum”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Ronald Vording





Resmi: Liam Lawson, Meksika GP sıralama turlarından diskalifiye edildi!



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



11 s



Resmi: Liam Lawson, Meksika GP sıralama turlarından diskalifiye edildi!





Verstappen: "COTA patronu aracımı kullansa beş tur sonra yürüyemez hâle gelir"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



7 g



Verstappen: "COTA patronu aracımı kullansa beş tur sonra yürüyemez hâle gelir"





Red Bull, Verstappen'in hızlanması için iki kritik noktaya odaklanacak



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



8 g



Red Bull, Verstappen'in hızlanması için iki kritik noktaya odaklanacak

Daha fazlası

Max Verstappen





Mekies: "Verstappen'in tempo kaybı, pistteki parçalardan kaynaklandı"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



5 g



Mekies: "Verstappen'in tempo kaybı, pistteki parçalardan kaynaklandı"





Verstappen'den Red Bull'a sitem: "Telsizleri bırakıp işaret diliyle konuşmalıyız!"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



6 g



Verstappen'den Red Bull'a sitem: "Telsizleri bırakıp işaret diliyle konuşmalıyız!"





Verstappen: "Yarış tempomuz yeterince iyi değildi"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



6 g



Verstappen: "Yarış tempomuz yeterince iyi değildi"

Daha fazlası

Red Bull Racing





Hadjar resmi uyarı aldı: FIA hakemleri hafifletici sebepleri açıkladı



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



1 g



Hadjar resmi uyarı aldı: FIA hakemleri hafifletici sebepleri açıkladı





Red Bull: "F1'deki can sıkıcı sorun 2027'ye kadar çözülmeyecek"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



6 g



Red Bull: "F1'deki can sıkıcı sorun 2027'ye kadar çözülmeyecek"





Hadjar öfkeli: "Red Bull, debriyaj sistemini yeniden tasarlamalı"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



6 g



Hadjar öfkeli: "Red Bull, debriyaj sistemini yeniden tasarlamalı"

Son Haberler





Verstappen: "Startlarda o kadar yavaşız ki koşsam daha hızlı olabilirim!"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



Verstappen: "Startlarda o kadar yavaşız ki koşsam daha hızlı olabilirim!"





Ducati: "Marquez, MotoGP tarihinin en önemli sürücülerinden biri"



MotoGP



MGP MotoGP



Malezya GP



40 dk



Ducati: "Marquez, MotoGP tarihinin en önemli sürücülerinden biri"





Miller: "Griddeki 22 sürücüden 19’u Katar’a gitmek istemiyor"



MotoGP



MGP MotoGP



Malezya GP



1 s



Miller: "Griddeki 22 sürücüden 19’u Katar’a gitmek istemiyor"





MotoGP’den Yamaha’nın Katar kararına yanıt: Yaptırımlar yolda



MotoGP



MGP MotoGP



Malezya GP



2 s



MotoGP’den Yamaha’nın Katar kararına yanıt: Yaptırımlar yolda

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol