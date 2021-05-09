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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Verstappen start için her şeyi "oluruna bırakıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, yarıştan hemen önce verdiği röportajda, yarışın startı çok önemli olsa da bunu pek fazla düşünmediğini belirtti.

Verstappen start için her şeyi "oluruna bırakıyor"

Max Verstappen, bugün Red Bull kariyerinin 100. yarışına çıkıyor ve yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Hollandalı pilot, yarıştan hemen önce verdiği demeçte şöyle dedi: "Rüzgar tüm hafta sonu etkiliydi ve sürekli yön değişirdi. Fakat koşullar herkes için aynı ve bununla başa çıkmak zorundayız."

"Bugün Red Bull Racing ile 100. yarışım olacak ve bu pistteki ilk zaferimin üzerinden uzun bir zaman geçmiş gibi geliyor."

"Barselona'nın harika bir pisti var, burayı seviyorum. Umarım önümüzde ilginç bir yarış vardır."

"Kısa bir süre sonra ilk viraja ben veya Lewis'ten hangisinin daha önce gireceğini göreceğiz. Bunun hakkında çok fazla düşünmemek gerekiyor, her şeyi oluruna bırakmalısınız. Her zaman iyi bir başlangıç ​​yapmaya çalışırsınız ve yine aynı şeyi yapmaya çalışacağız. Sonrasında ne olacağını göreceğiz."

"Bu yıl şampiyonluk için Mercedes ile mücadele etme şansımız daha yüksek, ancak önümüzde uzun bir sezon var. Onların önünde kalmak için çok çalışmalıyız. Kolay olmayacak."

Sergio Perez ise sekizinci başlayacağı yarışla ilgili şöyle konuştu: “Dün en iyi gün değildi, ama iyi uyudum, dinlendim ve tamamen yarışa odaklandım. İyi bir aracımız var, umarım çabucak yükselip, ön bölüme çıkabilir ve öndekilerle yarışabilirim."

"Cuma günü uzun sürüşlerdeki tempomuz çok iyiydi. Dediğim gibi umarım öndeki grupta olabilirim."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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