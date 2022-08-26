Verstappen, start antrenmanı ihlali nedeniyle hakemler tarafından çağrılmış
Red Bull pilotu Max Verstappen, Belçika'da cuma antrenmanlarının tamamlanmasının ardından akşam yarış hakemleri tarafından görüşmeye çağrılmış.
Cuma günkü antrenmanlarda en hızlı isim olan ancak güç ünitesi değiştirdiği için grid cezası alıp yarışa gerilerden başlayacak olan Verstappen, ikinci antrenmandan sonra yerel saat ile 19:15'te hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.
Verstappen, Uluslararası Spor Kuralları'nın 12.2.1 i maddesini ihlal ettiği ve yarış direktörünün notlarına uymadığı gerekçesiyle hakemlerce çağrıldı. Bu hafta sonu dört kişilik hakem panelinde pilot hakem olarak Enrique Bernoldi yer alıyor.
Belçika GP etkinlik notlarında, "Güvenlik ve sportif hakkaniyet nedeniyle, pit çıkışının açık olduğu ve start antrenmanlarının yapılmasına izin verilen herhangi bir zamanda, bir start antrenmanı yapmak isteyen herhangi bir sürücü bir sıra oluşturmalı ve öndeki araç gereksiz yere geç kalmadığı sürece oraya vardıkları sırayla ayrılmalıdır." deniyor.
Verstappen bu hafta sonu zaten grid cezasına sahip olduğu için bu incelemeden böyle bir ceza almaktan çekinmiyor olsa gerek.
Diğer taraftan Verstappen'in 7 ceza puanı bulunuyor ve bir sonraki puan silimi 12 Eylül'de gerçekleşecek.
Szafnauer: "Piastri'den biraz dürüstlük beklerdim"
Audi, neden Porsche'den farklı bir F1 motoru hazırlıyor?
Son Haberler
Sainz: "Verstappen galibiyet için yarışacak"
Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr, bu hafta sonu ortaya koyduğu güçlü performans göz önüne alındığında Max Verstappen'in galibiyet savaşında yer alacağını düşünüyor.
Alonso: "F1 anlaşmasıyla alakalı komplo teorileri üzücü ve sinir bozucu"
Fernando Alonso, 2022 Formula 1 sezonunun yaz tatilinde anlaşmalarla alakalı ortaya atılan ve içerisinde Flavio Briatore, Mark Webber ve kendisinin de yer aldığı komplo teorilerinin üzücü ve sinir bozucu olduğunu söyledi.
Verstappen: "Hafta sonunun başlangıcından itibaren araç çok iyi durumdaydı"
Red Bull pilotu Max Verstappen, hafta sonunun başlangıcından itibaren araçta kendisini iyi hissettiğini ve durumdan memnun olduğunu söyledi.
Takım arkadaşı mücadeleleri: Belçika GP
Motorsport.com Türkiye ekibi olarak Belçika GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.