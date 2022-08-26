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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Verstappen, start antrenmanı ihlali nedeniyle hakemler tarafından çağrılmış

Red Bull pilotu Max Verstappen, Belçika'da cuma antrenmanlarının tamamlanmasının ardından akşam yarış hakemleri tarafından görüşmeye çağrılmış.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Verstappen, start antrenmanı ihlali nedeniyle hakemler tarafından çağrılmış
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Cuma günkü antrenmanlarda en hızlı isim olan ancak güç ünitesi değiştirdiği için grid cezası alıp yarışa gerilerden başlayacak olan Verstappen, ikinci antrenmandan sonra yerel saat ile 19:15'te hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Verstappen, Uluslararası Spor Kuralları'nın 12.2.1 i maddesini ihlal ettiği ve yarış direktörünün notlarına uymadığı gerekçesiyle hakemlerce çağrıldı. Bu hafta sonu dört kişilik hakem panelinde pilot hakem olarak Enrique Bernoldi yer alıyor.

Belçika GP etkinlik notlarında, "Güvenlik ve sportif hakkaniyet nedeniyle, pit çıkışının açık olduğu ve start antrenmanlarının yapılmasına izin verilen herhangi bir zamanda, bir start antrenmanı yapmak isteyen herhangi bir sürücü bir sıra oluşturmalı ve öndeki araç gereksiz yere geç kalmadığı sürece oraya vardıkları sırayla ayrılmalıdır." deniyor.

Verstappen bu hafta sonu zaten grid cezasına sahip olduğu için bu incelemeden böyle bir ceza almaktan çekinmiyor olsa gerek.

Diğer taraftan Verstappen'in 7 ceza puanı bulunuyor ve bir sonraki puan silimi 12 Eylül'de gerçekleşecek.

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