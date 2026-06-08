Verstappen: "Start anında herkesin sağa gitmesi için dua ettim!"

Monako Grand Prix'sine pole pozisyonundaki Kimi Antonelli'nin yanında ilk çizgiden başlayan Max Verstappen, startta motor arızası yaşadı ve araç bir anda güç kaybedince hızla gelen araçların ortasında savunmasız kaldı.

Neyse ki Hollandalı pilot aracı pistin sol tarafına çekmeyi başardı ve ilk tur sonunda yarıştan çekilirken başka bir araçla temas yaşanmadı.

Yaşananları değerlendiren Verstappen, "Motor sürekli yukarı aşağı devirleniyordu ve debriyaja bastığım anda motor tamamen boğuldu."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

"Hiç gücüm yoktu, bu yüzden tekerleklerin sürtünmesiyle aracı sola doğru yönlendirdim. O anda herkesin sağa gitmesi için dua ediyordum ve şansıma herkes erkenden tepki verdi."

"Eğer şampiyona lideri olsaydım bu çok acı verici olurdu. Ama elbette bu durumda da sinir bozucu ve hayal kırıklığı yaratan bir durum. Çünkü her pilot her yarışı tamamlamak ister."

"Umarım bunun ne olduğunu hızlıca anlarız ve sorunu çözeriz." şeklinde konuştu.