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Verstappen: "Sprintte her şey lastik aşınmasına bağlı olacak"

Red Bull pilotu Max Verstappen, aracın sıralama turlarında denge problemleri yaşadığını söyledi ve yarış için çok umutlu konuşmadı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Sprint sıralama turlarında aracını pistte tutmakta epey zorlanan Max Verstappen, ilk denemesinin silinmesiyle seansı üçüncü bitirdi.

Hollandalı pilot, seansın ardından verdiği demeçte, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yol tutuş yakalamakta zorlandığını belirtti.

Verstappen şöyle konuştu: "Zor bir seans oldu."

"Şiddetli rüzgar nedeniyle aracı pist üstünde tutmak çok zordu."

"Buna ek olarak, kendi en iyi turu mu da atamadım. Buna rağmen üçüncülük bence gayet iyi bir sonuç."

"Genellikle aracımız sıcakta hızlıdır fakat bugün tüm bileşenleri bir araya getiremedik."

Yarıştan ne beklediği sorusuna Max, "Bence ilginç bir sprint olacak fakat geçiş yapmak kolay değil."

"Aşınma çok fazla, bu yüzden her şey lastiklerin durumuna bağlı olacak."

"Bakalım yarış hızımız McLaren'dan daha yüksek olacak mı?" dedi.

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