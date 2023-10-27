Verstappen, sprint zaferlerinden keyif almadığı konusunda ısrarcı
Max Verstappen Formula 1 sprint yarışlarını kazanmaktan "hiç tatmin olmadığını" ve bu formatın rafa kaldırılması gerektiğini söyledi.
Sprint yarışları 2021'den bu yana F1'in demirbaşları arasında yer alıyor. 2023 sezonunda toplam altı sprint etkinliği düzenlenecek.
Bu format daha rekabetçi yarışlar sunsa da, Katar'daki eğlenceli bir sprintin ardından Austin'deki sıkıcı geçit töreni ile aksiyon vaadini tam olarak yerine getiremedi.
F1'in patronları şimdi sprintleri daha heyecanlı hale getirmek için radikal format değişiklikleri üzerinde duruyor; ters grid, milyon dolarlık bonuslar ve hatta ayrı bir sprint şampiyonası da ortaya atılan fikirler arasında.
Ancak hiçbir olası sprint konsepti Red Bull pilotu Verstappen'i değeri konusunda ikna edebilmiş görünmüyor; üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen formatın en sert muhaliflerinden biri.
Bu yıl şimdiye kadar düzenlenen beş sprint etkinliğinden üçünü kazanan Verstappen, bu zaferlerin kendisi için kazandığı ekstra puanlar dışında pek bir şey ifade etmediğini söyledi.
Motorsport.com'un sprint formatındaki değişikliklerin fikrini değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna Verstappen, "Benim için sprint kazanmak tatmin edici bir şey değil. Çizgiyi geçiyorsunuz ve 'Pekâlâ, yarın asıl yarış var' diyorsunuz. İşte böyle oluyor."
"Ben her zaman neden bir şeyler icat etmeye çalışmamız gerektiğini sorgularım. Eğer araçların rekabetçi olmasını sağlayıp uzun süre öyle kalmasını sağlarsanız, bence ürününüz işe yarar."
"Futbolda ya da başka bir spor dalında kuralları değiştirmiyorlar, bu 100 yıldır böyle. Neden birdenbire eğlenceli hale getirmek için başka şeyler bulmamız gerekiyor?"
"Bence elinizde arabaların birbirine yakın olduğu iyi bir yarış varsa, sprint formatına veya hafta sonuna ihtiyacınız yoktur." şeklinde cevap verdi.
Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu
Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari
Mevcut sprint formatı Austin'de takımları zor durumda bıraktı ve Ferrari'den Charles Leclerc ve Mercedes'ten Lewis Hamilton aşırı taban tahtası aşınması nedeniyle diskalifiye edildi.
Cuma günkü tek antrenman seansından sonra araçlar kapalı park koşullarına tabi tutuldu, bu da takımların herhangi bir aşınmayı hesaba katmak için sürüş yüksekliklerini artık revize edemeyecekleri anlamına geliyordu. Cuma gecesi Ferrari'sinde "sıfır aşınma" olduğunu iddia eden Leclerc için bu ihraç birdenbire ortaya çıktı.
Verstappen, "Bence sprint hafta sonunu kaldırmalıyız ve o zaman herkes araçlarını normal şekilde ayarlayabilir, çünkü normal bir yarış hafta sonunda böyle bir şey olmazdı."
"Bu tür şeyler sadece 1. antrenman ve sıralama arasında her şeyin çok aceleye getirildiği bir sprint hafta sonu geçirdiğinizde ve 'Hmm, iyi olabiliriz' diye düşündüğünüzde olur."
"Bir kez hataya düştüğünüzde, yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur, yapabileceğiniz tek şey lastik basınçlarını arttırmaktır, ancak o zaman da balon lastiklerle dolaşmaya başlarsınız." dedi.
Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı
Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı
Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak
Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak Red Bull, Meksika'da 2024 için taban testi yapacak
Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor
Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor
Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar”
Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar” Hamilton, Red Bull’a yüklendi: “Perez’i hiç desteklemiyorlar”
Villeneuve, Verstappen’in Leclerc’e karşı sert savunmasını eleştirdi
Villeneuve, Verstappen’in Leclerc’e karşı sert savunmasını eleştirdi Villeneuve, Verstappen’in Leclerc’e karşı sert savunmasını eleştirdi
Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi?
Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi? Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi?
Son Haberler
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar