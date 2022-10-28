Verstappen: "Sprint yarışlarından hoşlanmıyorum"

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Bilindiği üzere Sprint yarış hafta sonu, normal bir yarış hafta sonundan daha farklı gerçekleşiyor.

Red Bull pilotu Verstappen, Meksika Grand Prix basın toplantısında Sprint yarış formatından hoşlanmadığını ve normal yarış hafta sonu formatını daha çok beğendiğini söyledi.

Verstappen, "Sprintten gerçekten hoşlanmıyorum, normal hafta sonu formatını seviyorum. Sprint her zaman kafa karıştırıcı oluyor. Bence sadece ana yarışa bağlı kalmalıyız."

"Sprintte amacınız sadece ön grupta olup hasar almadığınızdan emin olmak."

"Zaten herkes çok dikkatli davranıyor, çünkü üçüncülük için savaşıyorsanız ve ufak bir temas yaşayıp son sıraya düşerseniz pazar gününün zor olacağını bilirsiniz. Bu yüzden risk alamıyorsunuz ve pek heyecan verici bir durum olmuyor. Yani bu gerçek bir yarış değil."

"Ayrıca Sprint'in kafa karıştırıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 'pole pozisyonunu aldım, şimdi birkaç tur mücadele edip hayatta kalmam gerekiyor' diye düşünüyorsunuz."

"Ardından sizi podyuma çıkarıp madalya veriyorlar. Bunun amacını pek anlayamıyorum, ama yine de güzel. Sadece onunla ne yapmam gerektiğini bilmiyorum."

"Açıkçası sorunun ne olduğunu anlamıyorum çünkü zaten çok heyecan verici yarışlarımız oluyor, bu yüzden bir yarış mesafesinin üçte birini eklemenize gerek yok."

"Yine de ortada bir Sprint varsa, tabii ki amacımız kazanmak oluyor." dedi.

Hollandalı pilot, 2022 aracı performansı hakkında da konuştu. Ayrıca hem Pilotlar, hem de Markalar Şampiyonu olmalarına rağmen aynı şekilde zorlamaya devam edeceklerini söyledi.

Verstappen, "Açıkçası bu yıl çok daha az gücümüz var. Bu arabaların çok ağır olduğunu düşünüyorum. Sürüş gerçekten çok zor."

"Örneğin ben, özel zamanlarımda da araba kullanıyorum. Lastik battaniyesi olmayan bir GT3 arabası kullanıyorum. Bu arabalar çok daha bağışlayıcı ve çok daha kolay yönetiliyor."

"Ancak her şeye rağmen, bu yıl gerçekten iyi bir çizgi yakaladığımıza inanıyorum."

"Elbette araç çok iyi hissettiriyor ama takımın emekleri de çok fazla ve neredeyse hiç hata yapmıyoruz."

"Sahip olduğumuz paket sayesinde bu yıl girdiğimiz her yarışı kazanmak istiyorum, araç gerçekten iyi görünüyor."

"Daha fazla kazanma fırsatımız var, ama günün sonunda kendimin ya da diğer pilotların istatistiklerine pek bakıp karşılaştırma. İçinde bulunduğumuz sezondan ve çok memnunum."

"Ayrıca şampiyon olduğumuz için farklı hissetmiyorum, hâlâ elimizden geleni yapacağız. Ama tabii ki üzerimizde büyük bir stres yok." dedi.