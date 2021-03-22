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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Sprint yarışını para için deniyorlar"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, cumartesi günleri yapılması planlanan sprint yarışının temelde "parayla ilgili" olduğunu düşünüyor.

Verstappen: "Sprint yarışını para için deniyorlar"

Bu yıl Silverstone, Monza ve Interlagos'ta 100 km'lik üç sprint yarışı düzenlenecek gibi görünüyor. Takımlar temelde prensip anlaşmasına vardılar ve artık son detaylar görüşülüyor.

Bu formata göre cuma, cumartesi ve pazar günleri dolu dolu geçecek. Çünkü her üç günde de önemli seanslar olacak. Cuma günü geleneksel sıralama turları, cumartesi sprint yarışı ve pazar ana yarış olacak.

Pilotlar, sprint yarışı konusunda ikiye bölünmüş durumdalar ve Max Verstappen, sprint yarışının temelde parayla ilgili olduğu görüşünde.

Hollandalı pilot, "Şahsen bir şeyler denemeye açığım, ancak sonunda en iyi araçlar yine önde yer alacak. Sanırım çok az şey değişecek, yine de denemeye değer."

"Bana göre bir hafta sonunda kaç yarış düzenlediğimizin önemi yok. Şahsen Pazar günkü ana yarışı daha çok tercih ediyorum. Çünkü bu çok özel bir şey ve hep öyle olacak."

"Öndeki aracı daha iyi takip edebileceğimiz ve geçişler yapabileceğimiz daha iyi araçlar üretebilirsek, bunların hiçbirine ihtiyacımız olmaz. Ancak bana göre bu fikirde yarışları daha iyi hale getirmeye çalışmaktan daha fazlası var."

"Hafta sonu daha aksiyonlu geçsin istiyorlar. Mevcut formatta, sıralama turlarına kadarki bölüm biraz sıkıcı."

"Piste daha fazla insan çekmek ve daha fazla para kazanmak istiyorlar. Her şey bundan ibaret. Bunu da anlayabiliyorum." dedi.

Verstappen, mevcut araçlarla yarışmanın zor olduğunu da ekliyor.

"Daha iyi yarışlar çıkarabilmek için araçları birbirine yaklaştırmamız çok önemli. Kısa bir süre önce YouTube'da, 2016 yılındaki bir videomu seyrettim ve o dönem bu kadar çok geçiş olmasına çok şaşırdım. Bundan sonraki yıllarda çok daha azdı."

"Bence taraftarlar için araçları nasıl daha eğlenceli hale getireceğimize odaklanmalıyız. Bu sayede hafta sonu değişiklikler yapmak yerine birbirimizi daha iyi takip edebiliriz."

"Elbette formatta değişiklikler olabilir. Cuma şu anda çok sıkıcı. Belki sadece cumartesi ve pazar günlerinin yer aldığı iki günlük bir format denenebilir."

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Editör Kemal Şengül

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