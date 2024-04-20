Verstappen: "Pole pozisyonu beni sprint zaferinden daha fazla mutlu etti"
Max Verstappen, Çin'de elde ettiği pole pozisyonunu sprint yarışı zaferinden daha değerli olarak görüyor.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Verstappen Şanghay'daki 19 turluk sprint yarışını Lewis Hamilton'ı 13 saniye önünde kazanmasından sadece birkaç saat sonra ana yarış için de pole pozisyonunu aldı.
Uzun süredir sprint formatına karşı olan Verstappen, iki ayrı kapalı parkın olduğu mevcut formatın büyük bir "ilerleme" olduğunu kabul etti fakat sıralama turlarında pole pozisyonunu almasına daha fazla önem verdiğini belirtti.
Verstappen, "Bu daha mantıklı ve daha güzel bir format."
"Elbette sprint yarışını kazandığımdan ziyade pole pozisyonunu aldığım için mutluyum."
"Sprint yarışından sonra araçta bazı değişiklikler yapabilmenin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Biraz garip olan tek şey, bir yarışa çıktıktan sonra sıralama moduna geri dönmekti."
"Belki de önce sıralama sonra yarış yapmalıyız. Bilmiyorum, bunlar belki de üzerinde küçük değişiklikler yapmamız gereken şeyler. Fakat genel olarak, eskiden sahip olduğumuzdan kesinlikle daha iyi."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Verstappen, sıralama turları öncesinde araç ayarlarında değişikliğe gittiğini vurguladı.
"Sprint yarışından sonra birkaç fikir edindik ve bence araç sıralamalarda daha da iyi çalıştı."
"Bu size kesinlikle lastik aşınması ve bakmanız gereken şeyler konusunda daha fazla fikir veriyor."
"Yarın rüzgarın yönü yine değişecek, bu nedenle aracın dengesi yine değişecek. Fakat aracımız sprintteki halinin yarısı kadar bile iyi olsa, iyi olacağımızı düşünüyorum."
Takımın 100. pole pozisyonunu almasıyla ilgili Verstappen, "Araca binmeden önce Christian [Horner] bana bugün pole pozisyonu alırsam bunun takımın 100. pole pozisyonu olacağını söyledi."
"Bu tüm takım için inanılmaz bir başarı. Tabii ki zamanında Seb'in [Vettel] de büyük katkısı oldu. Bence bu harika." dedi.
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