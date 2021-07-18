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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Verstappen: “Sprint yarışından pole pozisyonu kazanmak doğru hissettirmiyor”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Max Verstappen, Britanya Grand Prix’si sprint yarışı sonucunda resmi Formula 1 pole pozisyonunu kazanmasının "doğru hissettirmediğini" söyledi.

Verstappen: “Sprint yarışından pole pozisyonu kazanmak doğru hissettirmiyor”

Silverstone’da cuma günkü sıralama turlarının en hızlı ismi Lewis Hamilton oldu ve sprint yarışına ilk sıradan başladı. Fakat, bu sprint yarışında Verstappen galip geldi ve resmi olarak pole pozisyonunu da kazanmış oldu.

FIA’nın sıralama turları yerine sprint yarışında birinci olan kişinin pole pozisyonunu kazanması kararı, taraftarlar ve bazı pilotlar tarafından eleştirilmişti.

Verstappen de bu durumdan memnun olmayan kişilerden biriydi ve pole pozisyonunun tarihte her zaman tek turda en hızlı pilota verildiğinin altını çizdi.

Sky’a verdiği demeçte Verstappen, “Pole pozisyonu kazandığınızı duymak biraz tuhaf oluyor çünkü sonuç olarak yarıştık.”

“Belki buna alışmamız gerekiyor ama bilmiyorum. Muhtemelen bunun hakkında tuhaf olan bir şey vardı.”

“Bence hâlâ tek turda en hızlı olan kişi pole pozisyonunun sahibi olmalı. Benim için doğru pole pozisyonu budur.” yorumlarını yaptı.

Bu konuda hakkında en çok konuşan pilotlardan biri de F1’in tarihinin oldukça önemli olduğunu düşünen Sebastian Vettel. 

Sprint yarışı ardından konuşan Alman pilot, geçen hafta duyurulan pole pozisyonu kararını bir kez daha eleştirdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vettel, “Bence bu yanlış. Bunu değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir mantığı yok. Farklı bir format ve bu yüzden farklı bir ödülü olmalı.” dedi.

F1 motor sporları şefi Ross Brawn da gelen eleştirilerden sonra serinin, sprint yarışında pole pozisyonu kazanılması fikrini, tekrardan gözden geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

Brawn, “Belki de bu üzerinde tekrardan düşünmemiz gereken bir konudur.”

“Yaptığımız şeyin ismi değişiyorsa, o zaman pole pozisyonu cuma günü mü kazanılmalı?”

“Bu konuları FIA ve takımlarlarla konuşacağız ama bence tarihin bize engellemesine izin veremeyiz. Demek istediğim, tarihe saygı duymalıyız ama bu, bizi geride tutmamalı.” ifadelerini kullandı.

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