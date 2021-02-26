Verstappen: "Sprint yarışına değil, galibiyet için yarışan daha fazla takıma ihtiyaç var"

Formula 1, pistteki mücadeleyi artırmak ve hafta sonunu daha heyecanlı hale getirmek amacıyla yeni yarış formatları denemek istiyor.

Mevcut formatta cuma antrenmanlarına neredeyse hiç ilgi gösterilmiyor ve ayrıca sıralama formatının da "sıkıcı" olduğu yönünde eleştiriler var.

Formula 1'in yeni CEO'su Stefano Domenicali, bu kapsamda daha önce ortaya atılan Sprint yarışı fikrini bu yıl hayata geçirmek istediklerini söylemişti ve on takımın tamamı, yeni formatı deneme konusunda prensipte anlaştılar.

Ancak Motorsport.com da dahil olmak üzere çeşitli basın kuruluşlarına konuşan Max Verstappen, bu formatın büyük bir hayranı olmadığını söyledi.

Red Bull pilot, "Daha fazla yarışa sahip olmak, her şeyin daha iyi olacağının garantisi değil."

"Şahsen 1.5 saatlik tek yarışın olduğu mevcut formatı beğeniyorum. Burada en önemli şey, pistte yakın şekilde mücadele edebileceğimiz iyi araçlara sahip olmamız."

"Aynı zamanda zaferler için yarışan daha fazla takıma ihtiyaç var. Böyle bir durumda sprint yarışlarına ihtiyacınız olmaz."

"Daha fazla gösteri için her şeyi karman çorman etmenin anlamı olduğunu düşünmüyorum."

"Sadece galibiyet için savaşabileceğimizden emin olmamız gerekiyor." dedi.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez de benzer fikirde.

Meksikalı pilot, "Bu, dengede tutmamız gereken ince bir çizgi. Normal formattan çok fazla sapmamaya özen göstermeliyiz. Benim için en önemli şey, Formula 1'in sahip olduğu DNA'nın kaybolmaması." dedi.