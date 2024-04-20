Verstappen: "Sprint yarışı bize aracı nerede geliştirebileceğimiz konusunda daha fazla fikir verdi"
Red Bull pilotu Max Verstappen, sprint yarışı sayesinde araç ayarlarını daha fazla geliştirme şansı yakaladıklarını düşünüyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sprint yarışının galibi Max Verstappen, bugünkü sıralama turlarında yine kusursuz bir performansla pole pozisyonunu kazandı.
Arka arkaya altıncı kez pole pozisyonunu alan Verstappen, seansın ardından şöyle dedi: "Sprint yarışı bize araçla ilgili birkaç fikir verdi. Bence araç sıralama turlarında daha da iyi çalıştı."
"Yani evet, tüm sıralamanın gidişatından çok memnunum. Aracı kullanmak gerçekten güzeldi."
"Ayrıca Q3'teki son tur gerçekten iyi hissettirdi; burada kuru zeminde sürüş yapabildiğim için çok mutluyum."
"Koşullar oldukça iyiydi, bu yüzden çok keyif aldım."
Pistin gelişimiyle ilgili bir soru üzerine Verstappen, "Bence bir yarışı geride bıraktıktan sonra düşük yakıta geri döndüğünüz zaman, araç içerisinde rahat hissetmeniz zaman alıyor."
"Ayrıca her seferinde yeni lastikler takılıyor, bu yüzden her virajda biraz daha fazlasını, küçük zamanları nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz."
"Dün biraz yağmur yağdığı için ekstra lastik setlerimiz vardı, böylece biraz daha fazla deneme yapabildik."
"Sanırım Q3'teki ilk denemem dışında, her seferinde biraz daha hızlı gittik."
"Pistin gelişimi çok büyük olmasa da problem yaratmadı." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, passes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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