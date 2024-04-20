Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Verstappen: "Sprint yarışı bize aracı nerede geliştirebileceğimiz konusunda daha fazla fikir verdi"

Red Bull pilotu Max Verstappen, sprint yarışı sayesinde araç ayarlarını daha fazla geliştirme şansı yakaladıklarını düşünüyor.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, after the Sprint Race

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sprint yarışının galibi Max Verstappen, bugünkü sıralama turlarında yine kusursuz bir performansla pole pozisyonunu kazandı.

Arka arkaya altıncı kez pole pozisyonunu alan Verstappen, seansın ardından şöyle dedi: "Sprint yarışı bize araçla ilgili birkaç fikir verdi. Bence araç sıralama turlarında daha da iyi çalıştı."

"Yani evet, tüm sıralamanın gidişatından çok memnunum. Aracı kullanmak gerçekten güzeldi."

"Ayrıca Q3'teki son tur gerçekten iyi hissettirdi; burada kuru zeminde sürüş yapabildiğim için çok mutluyum."

"Koşullar oldukça iyiydi, bu yüzden çok keyif aldım."

Pistin gelişimiyle ilgili bir soru üzerine Verstappen, "Bence bir yarışı geride bıraktıktan sonra düşük yakıta geri döndüğünüz zaman, araç içerisinde rahat hissetmeniz zaman alıyor."

"Ayrıca  her seferinde yeni lastikler takılıyor, bu yüzden her virajda biraz daha fazlasını, küçük zamanları nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz."

"Dün biraz yağmur yağdığı için ekstra lastik setlerimiz vardı, böylece biraz daha fazla deneme yapabildik."

"Sanırım Q3'teki ilk denemem dışında, her seferinde biraz daha hızlı gittik."

"Pistin gelişimi çok büyük olmasa da problem yaratmadı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, passes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, passes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Alonso: "Turu neredeyse iptal edecektim"
Sonraki haber Perez: "Yarışı dört gözle bekliyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Formula 1
Çin GP
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Formula 1
Çin GP
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"
Hamilton: "Hayatımda hiç bu kadar kaymamıştım"

Hamilton: "Hayatımda hiç bu kadar kaymamıştım"

Formula 1
Çin GP
Hamilton: "Hayatımda hiç bu kadar kaymamıştım"

Son Haberler

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"

F1 Formula 1
Çin GP
Hulkenberg: "Bugün mümkün olan en iyi sonucu aldık"
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"

F1 Formula 1
Çin GP
Sainz: "Bu hafta sonu hızlı değildik"
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu

WRC WRC
Hırvatistan Rallisi
Hırvatistan Rallisi: Üçlü mücadelenin kazananı Ogier oldu
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

F1 Formula 1
Çin GP
Stroll: "Kazaya ben sebep olmadım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye