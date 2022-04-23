Verstappen: "Sprint yarışı bir 'bekleme oyunuydu'"

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Red Bull pilotu, pole pozisyonundan başladığı yarışta kötü bir start aldı ve Ferrari pilotu Charles Leclerc liderliği ele geçirdi. Leclerc daha sonra fark açmaya başladı.

Fakat Ferrari pilotu, yarışın sonuna doğru lastiğinde ufalanma yaşamaya başladı ve temposunu kaybetti.

Verstappen böylece avantaj elde etti ve sondan bir önceki turda 2. virajda atak yapmadan önce DRS mesafesini yakaladı.

Red Bull pilotu, Leclerc'in sorun yaşadığını gördükten sonra atak yapmak için doğru zamanı beklemeye başladığını söyledi.

Verstappen, "Charles ufalanma problemiyle mücadele ediyordu."

"Daha sonra yaklaşabildim ve geçmek için DRS'i kullanabildim."

"Fakat bu daha çok bir bekleme oyunuydu. Çünkü her turda, iki araç arasındaki tur zamanı farkı artıyor gibi göründü." dedi.

Verstappen, lastik avantajına rağmen atak yapacak mesafeye gelmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Red Bull pilotu, "Bir saniye aralığında yakınına gelmek çok zor."

"Elbette bu araçlarla takip etmek daha kolay ama geçiş yapmak hâlâ çok zor. Yine de lastikleri kullanmanız gerekiyor ve özellikle yumuşak hamurdaki performans kaybı ile DRS mesafesine gelmek zordu."

"Fakat bu mesafeye geldiğimde, ikinci viraja girerken yaptığım ikinci atakta iyi bir mücadele verdik. Fakat elbette, yarışın sonunda tempom açıkça biraz daha fazlaydı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passes Charles Leclerc, Ferrari F1-75, for the lead Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son dünya şampiyonu, startta neyin yanlış gittiğini analiz etmesi gerektiğini çünkü çok fazla patinaj yaptığını söyledi.

"Start korkunçtu. Debriyajı bıraktığımda çok fazla patinaj yaptım ve çekiş yoktu. Bu yüzden başlangıcım çok kötüydü."

Yarışa pistin kirli tarafından başlamanın, buna bir faktör olup olmadığı sorulan Verstappen, "Lando düzgün bir start alabildi, bu yüzden bu bir bahane değil."

"Benim startım çok kötüydü. Herhangi bir nedenden dolayı vites senkronizasyonu yoktu. Bu yüzden tam olarak neyin yanlış gittiğini görmem lazım." dedi.