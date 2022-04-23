Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Hamilton: "Şampiyonluk için savaşmıyoruz" Sonraki / Sainz: "Yarış kazanabilecek bir araçta, diğerlerine kıyasla daha az tecrübem var"
Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Verstappen: "Sprint yarışı bir 'bekleme oyunuydu'"

Max Verstappen, lider Charles Leclerc'in lastik ufalanması ile mücadele ettiği netleşince, sprint yarışının kendisi için bir "bekleme oyununa" döndüğünü söyledi.

Ekleyen:
Verstappen: "Sprint yarışı bir 'bekleme oyunuydu'"
Haberi dinle

Red Bull pilotu, pole pozisyonundan başladığı yarışta kötü bir start aldı ve Ferrari pilotu Charles Leclerc liderliği ele geçirdi. Leclerc daha sonra fark açmaya başladı.

Fakat Ferrari pilotu, yarışın sonuna doğru lastiğinde ufalanma yaşamaya başladı ve temposunu kaybetti.

Verstappen böylece avantaj elde etti ve sondan bir önceki turda 2. virajda atak yapmadan önce DRS mesafesini yakaladı.

Red Bull pilotu, Leclerc'in sorun yaşadığını gördükten sonra atak yapmak için doğru zamanı beklemeye başladığını söyledi.

Verstappen, "Charles ufalanma problemiyle mücadele ediyordu."

"Daha sonra yaklaşabildim ve geçmek için DRS'i kullanabildim."

"Fakat bu daha çok bir bekleme oyunuydu. Çünkü her turda, iki araç arasındaki tur zamanı farkı artıyor gibi göründü." dedi.

Verstappen, lastik avantajına rağmen atak yapacak mesafeye gelmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Red Bull pilotu, "Bir saniye aralığında yakınına gelmek çok zor."

"Elbette bu araçlarla takip etmek daha kolay ama geçiş yapmak hâlâ çok zor. Yine de lastikleri kullanmanız gerekiyor ve özellikle yumuşak hamurdaki performans kaybı ile DRS mesafesine gelmek zordu."

"Fakat bu mesafeye geldiğimde, ikinci viraja girerken yaptığım ikinci atakta iyi bir mücadele verdik. Fakat elbette, yarışın sonunda tempom açıkça biraz daha fazlaydı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passes Charles Leclerc, Ferrari F1-75, for the lead

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, passes Charles Leclerc, Ferrari F1-75, for the lead

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Son dünya şampiyonu, startta neyin yanlış gittiğini analiz etmesi gerektiğini çünkü çok fazla patinaj yaptığını söyledi.

"Start korkunçtu. Debriyajı bıraktığımda çok fazla patinaj yaptım ve çekiş yoktu. Bu yüzden başlangıcım çok kötüydü."

Yarışa pistin kirli tarafından başlamanın, buna bir faktör olup olmadığı sorulan Verstappen, "Lando düzgün bir start alabildi, bu yüzden bu bir bahane değil."

"Benim startım çok kötüydü. Herhangi bir nedenden dolayı vites senkronizasyonu yoktu. Bu yüzden tam olarak neyin yanlış gittiğini görmem lazım." dedi.

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Şampiyonluk için savaşmıyoruz"
Önceki haber

Hamilton: "Şampiyonluk için savaşmıyoruz"

Sonraki haber

Sainz: "Yarış kazanabilecek bir araçta, diğerlerine kıyasla daha az tecrübem var"

Sainz: "Yarış kazanabilecek bir araçta, diğerlerine kıyasla daha az tecrübem var"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp" Emilia Romagna GP
Formula 1

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"

Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş Emilia Romagna GP
Formula 1

Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş

Magnussen, sprint yarışında yanlış lastiği seçtikleri için pişman Emilia Romagna GP
Formula 1

Magnussen, sprint yarışında yanlış lastiği seçtikleri için pişman

Son Haberler

Hamilton: "2022 Mercedes F1 aracı, 2009 McLaren F1 aracına benziyor"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "2022 Mercedes F1 aracı, 2009 McLaren F1 aracına benziyor"

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak
Formula 1 Formula 1

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak

Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.