Verstappen: "Sprint galibiyeti beni tatmin etmiyor"

Verstappen, 2023'te altı Sprint yarışından dördünü kazanmasına ve yeni sezonda altı yarış daha düzenlenecek olmasına rağmen alternatif F1 hafta sonu düzenini şiddetle eleştiriyor.

Bununla birlikte, Sprint yarışlarının yapılacağı dördüncü sezon için format değişiklikleri yapılacak ve olası bir ters grid veya hatta ayrı bir Sprint şampiyonası potansiyel fikirler olarak gündeme getirilecek.

Verstappen, bu konuda şunları söyledi: "Benim için bir önemi yok, çünkü ana yarışta da çizgiyi geçtiğinizde aynı şey oluyor."

"Sprint galibiyeti beni tatmin etmiyor ama dürüst olmak gerekirse, onlar ne isterlerse onu yapacaklar."

"Bunu gerçekten ilginç bulmuyorum, bu yüzden daha önce de söylediğim gibi, bir formatta başarısız hissedince neden değişiklik yapmaya çalışmaya devam etmemiz gerekiyor?"

"Sadece normal yarış formatı ve tüm takımların birbirine yakın olması bile yeterince heyecan verici olacaktır."