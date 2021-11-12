Verstappen, sprint formatında eksik noktalar görüyor

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Brezilya GP'de bu sezonki üçüncü ve son sprint sıralama yarışı yapılacak ve ardından kapsamlı bir değerlendirme süreci başlayacak.

Formula 1, ticari açıdan bu formatı daha ilgi çekici buluyor. Çünkü bu format sayesinde üç gün de en az bir heyecanlı etkinlik oluyor. Böylece piste gelen seyirci sayısı artıyor ve TV seyircilerinin sayısı da yükseliyor.

Bu yüzden gelecek yıl bu formatın devam etmesi ve altı yarış hafta sonunda kullanılması bekleniyor.

Ancak formatın pek çok eksiği var ve Max Verstappen, Motorsport.com'la yaptığı röportajda bunlara değindi.

Verstappen, sözlerine şöyle başladı: "Şahsen F1 hafta sonunun geleneksel halini daha çok seviyorum. Eğer rekabetçi araçlarımız varsa ve tüm takımlar, birbirine yakınlarsa, o zaman bir şeyi değiştirmeye gerek yok."

"Asıl heyecanının başlangıçta olduğunu düşünüyorum, startlar ilginç olabilir. Fakat bunun dışında yarışı bitirebileceğiniz lastikleri seçiyorsunuz ve en azından önde çok fazla geçiş hamlesi görmüyorsunuz."

"Yani sprint yarışını hangi pistte yaptığınızın bir önemi yok."

"Yine de eğer insanlar start heyecanını seviyorlarsa ve iki start görmek istiyorlarsa, o zaman problem değil."

Verstappen, önerilerini ise şöyle açıkladı: "Pole pozisyonunun sprint yarışının kazananına değil Cuma günü ilk sırada yer alan isme verilmesi gerektiğine katılıyorum

"Sadece bir antrenman yapıp tüm hafta sonu aynı ayarları yapmak zorunda kalmanız çok riskli. Sıralama turlarından sonra, eğer ikinci bir antrenman yapabiliyorsak ve araçtan memnun değilsek, o zaman aracı değiştirebilmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Ayrıca yeni bir motora geçerseniz ve ceza alırsanız, sprint yarışına önden başlamanıza izin veriliyor ve böylece daha fazla puan alabiliyorsunuz. Fakat ana yarışta geriye düşüyorsunuz. Yani bunu haksızlık olarak görüyorum. Sonuçta yeni bir motor takıyorsunuz ve daha fazla performansa sahip oluyorsunuz."

"Buna da bakılması gerektiğini düşünüyorum."