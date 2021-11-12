Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Norris, gelecekte birlikte yarışmak için MotoGP efsanesi Rossi ile görüşmüş Sonraki / Vettel, neden eski Formula 1 pilotu Pedro Diniz'in Brezilya'daki çiftliğini ziyaret etti?
Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Verstappen, sprint formatında eksik noktalar görüyor

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bulll'un genç sürücüsü Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak üçüncü sprint yarışı öncesinde, formatta yapılması gereken bazı değişiklikler olduğunu söyledi.

Verstappen, sprint formatında eksik noktalar görüyor

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Brezilya GP'de bu sezonki üçüncü ve son sprint sıralama yarışı yapılacak ve ardından kapsamlı bir değerlendirme süreci başlayacak.

Formula 1, ticari açıdan bu formatı daha ilgi çekici buluyor. Çünkü bu format sayesinde üç gün de en az bir heyecanlı etkinlik oluyor. Böylece piste gelen seyirci sayısı artıyor ve TV seyircilerinin sayısı da yükseliyor.

Bu yüzden gelecek yıl bu formatın devam etmesi ve altı yarış hafta sonunda kullanılması bekleniyor.

Ancak formatın pek çok eksiği var ve Max Verstappen, Motorsport.com'la yaptığı röportajda bunlara değindi.

Verstappen, sözlerine şöyle başladı: "Şahsen F1 hafta sonunun geleneksel halini daha çok seviyorum. Eğer rekabetçi araçlarımız varsa ve tüm takımlar, birbirine yakınlarsa, o zaman bir şeyi değiştirmeye gerek yok."

"Asıl heyecanının başlangıçta olduğunu düşünüyorum, startlar ilginç olabilir. Fakat bunun dışında yarışı bitirebileceğiniz lastikleri seçiyorsunuz ve en azından önde çok fazla geçiş hamlesi görmüyorsunuz."

"Yani sprint yarışını hangi pistte yaptığınızın bir önemi yok."

"Yine de eğer insanlar start heyecanını seviyorlarsa ve iki start görmek istiyorlarsa, o zaman problem değil."

Verstappen, önerilerini ise şöyle açıkladı: "Pole pozisyonunun sprint yarışının kazananına değil Cuma günü ilk sırada yer alan isme verilmesi gerektiğine katılıyorum

"Sadece bir antrenman yapıp tüm hafta sonu aynı ayarları yapmak zorunda kalmanız çok riskli. Sıralama turlarından sonra, eğer ikinci bir antrenman yapabiliyorsak ve araçtan memnun değilsek, o zaman aracı değiştirebilmemiz gerektiğini düşünüyorum." 

"Ayrıca yeni bir motora geçerseniz ve ceza alırsanız, sprint yarışına önden başlamanıza izin veriliyor ve böylece daha fazla puan alabiliyorsunuz. Fakat ana yarışta geriye düşüyorsunuz. Yani bunu haksızlık olarak görüyorum. Sonuçta yeni bir motor takıyorsunuz ve daha fazla performansa sahip oluyorsunuz."

"Buna da bakılması gerektiğini düşünüyorum."

paylaşım
yorumlar
Norris, gelecekte birlikte yarışmak için MotoGP efsanesi Rossi ile görüşmüş
Önceki haber

Norris, gelecekte birlikte yarışmak için MotoGP efsanesi Rossi ile görüşmüş
Sonraki haber

Vettel, neden eski Formula 1 pilotu Pedro Diniz'in Brezilya'daki çiftliğini ziyaret etti?

Vettel, neden eski Formula 1 pilotu Pedro Diniz'in Brezilya'daki çiftliğini ziyaret etti?
Yorumları görüntüle
Ronald Vording Daha fazlası
Ronald Vording
Hollanda, Assen'le ikinci bir F1 yarışı düzenlemeyi istiyor
Formula 1

Hollanda, Assen'le ikinci bir F1 yarışı düzenlemeyi istiyor

Marko: "Verstappen, lastiklerini korumak için bilerek 0.5 saniye yavaşladı" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Marko: "Verstappen, lastiklerini korumak için bilerek 0.5 saniye yavaşladı"

Perez: "Verstappen'e kıyasla daha dengeli bir arka tarafa ihtiyacım var"
Formula 1

Perez: "Verstappen'e kıyasla daha dengeli bir arka tarafa ihtiyacım var"

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen: "Şampiyon olursam kesinlikle 1 numara ile yarışacağım" Brezilya GP
Formula 1

Verstappen: "Şampiyon olursam kesinlikle 1 numara ile yarışacağım"

Marko: "Verstappen avantajına rağmen her yarışı kazanmaya çalışacak" Brezilya GP
Formula 1

Marko: "Verstappen avantajına rağmen her yarışı kazanmaya çalışacak"

Honda: "Meksika sonucu mutluluk verici" Meksika GP
Formula 1

Honda: "Meksika sonucu mutluluk verici"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull'un arka kanat sorunlarının arkasında ne yatıyor?
Formula 1

Red Bull'un arka kanat sorunlarının arkasında ne yatıyor?

Horner: "Perez, yaz arasından bu yana Red Bull RB16B'ye daha fazla güvenebiliyor" Meksika GP
Formula 1

Horner: "Perez, yaz arasından bu yana Red Bull RB16B'ye daha fazla güvenebiliyor"

Brawn: "Verstappen bana Schumacher'i hatırlattı" Meksika GP
Formula 1

Brawn: "Verstappen bana Schumacher'i hatırlattı"

Son Haberler

Canlı anlatım: Brezilya GP 1. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Brezilya GP 1. antrenman seansı

Giovinazzi: "Williams'ı geçmemiz gerçekçi görünmüyor fakat imkansız da değil"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "Williams'ı geçmemiz gerçekçi görünmüyor fakat imkansız da değil"

Verstappen, Bottas ve Hamilton Brezilya GP'de özel bir kaskla yarışacak
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Bottas ve Hamilton Brezilya GP'de özel bir kaskla yarışacak

Tsunoda, Meksika'daki Q3 olayı hakkında Red Bull'la "pozitif bir görüşme" yapmış
Formula 1 Formula 1

Tsunoda, Meksika'daki Q3 olayı hakkında Red Bull'la "pozitif bir görüşme" yapmış

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.