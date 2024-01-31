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Verstappen sprint formatına karşı

Max Verstappen, kendisinin gönlünün "geleneksel" Formula 1 formatından yana olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23,Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Cuma antrenmanlarının taraftarları "sıktığını" düşünen spor yönetimi, sprint formatına geçiş yaptı ve hafta sonunun her gününe önemli seanslar koymuş oldu.

Buna göre cuma günü de sıralama turları gerçekleştiği için, hafta sonunun her üç gününde de önemli pist üstü aksiyonları gerçekleşti.

Fakat sprint yarışı, mini bir yarış olmasına rağmen, pazar günü tablonun nasıl olacağı konusunda önemli bir fikir sundu. Hal böyle olunca pazar günkü yarışın heyecanı azaldı.

Bundan ötürü de bazı taraftarlar hatta pilotlar bu formattan memnun kalmadı.

Böyle düşünen isimlerden birisi de üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen.

Hollandalı pilot, "Ben geleneksel hafta sonu formatını tercih ederim."

"Bir sürücü olarak klasik yarış formatını daha heyecan verici buluyorum. Çünkü önceden üç antrenman seansı yaparak ayarlarımı iyileştirirsem Cumartesi günü sıralama turlarında araçtan çok daha fazla performans elde edebileceğimi biliyorum."

"Bir yarış pilotu olarak, sadece bir antrenman seansına sahip olmayı sevmiyorum. Taraftarlar da Grand Prix'nin nasıl sonuçlanacağına dair bir fikir ediniyor, çünkü güç dengesi çok önceden belli oluyor,."

"Normal formatta, çoğu insan sürücülerin ne kadar hızlı olduğunu bilmiyor." dedi.

Sergio Pérez, Christian Horner, Max Verstappen Milton Keynes'teki Red Bull fabrikasında

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Pérez, Christian Horner, Max Verstappen Milton Keynes'teki Red Bull fabrikasında

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