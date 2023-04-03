Verstappen: "Sprint, F1'in DNA'sında yok"

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Azerbaycan Grand Prix'sine dört hafta kala, F1 ve FIA yılın ilk sprint etkinliğinin kesin formatını henüz belirlemedi.

Şu anda ilk antrenman seansının her zamanki gibi devam edeceği ve öğleden sonraki sıralama seansının Pazar günkü yarış için sıralamayı belirleyeceği düşünülüyor.

Cumartesi sabahı, bir sonraki sprint için gridi belirleyecek olan başka bir sıralama seansı düzenlenecek.

Ancak, spora daha fazla renk katmak isteyen yetkililerin sprint için sıralama formatını, bir turluk bir sıralama seansına dönüştürme isteği de konuşuluyor.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner'ın bir sokak pistinde, özellikle de Bakü gibi bir pistte sprint düzenlemenin 'gülünç olduğunu' iddia etmesinin ardından Verstappen, sprint yarışının F1'in DNA'sına aykırı olduğunu öne sürdü. Ayrıca formatta değişikliklere devam edilmesi halinde spordaki geleceğini yeniden gözden geçireceğini söyledi.

Verstappen, "Sprintten pek hoşlanmıyorum."

"Ayrıca tüm bu tür şeyleri yapacağımız zaman, hafta sonu daha da yoğun hale geliyor ve çok fazla yarış yapıyoruz. Bu yüzden bunun doğru bir yol olmadığını düşünüyorum."

"Elbette her günün heyecanlı geçmesini istemelerini anlıyorum ama bence hafta sonunun yoğunluğunu azaltmak, sadece Cumartesi ve Pazar günleri yarışmak ve o iki günü heyecanlı hale getirmek daha iyi olabilir."

"Bir noktada 24-25 yarışın olduğu sezonlara giriyoruz ve eğer daha fazla şey eklemeye başlarsak, benim için buna değmez. Bundan zevk almıyorum."

"Benim için bir sprint yarışı tamamen hayatta kalmakla ilgili, yarışmakla ilgisi yok."

"Bence eğer hızlı bir aracınız varsa, riske atacak bir şey yoktur. Ben aracımı tek parça tutmayı ve Pazar günü için iyi bir araca sahip olduğumuzdan emin olmayı tercih ediyorum."

"Formatı değiştirseniz bile, bu tür sprint yarışlarının F1'in DNA'sında olduğunu düşünmüyorum. F1, sıralama turlarında en iyi sonucu almak ve ardından harika bir Pazar günü, uzun yarış mesafeleri ile ilgilidir. Sporun DNA'sı bu ve bunu neden değiştirmemiz gerektiğini anlamıyorum."

"Daha fazla aksiyonu nasıl elde edeceğiniz, araçları daha da yakınlaştırmak ve daha fazla takımın kazanmak için mücadele etmesini sağlamakla ilgili. Eğer şimdiden galibiyet için savaşan altı, yedi takımımız olursa, bu çılgınca olur. O zaman gerçekten hiçbir şeyi değiştirmenize gerek kalmaz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton ise bu konuda, "Kuralın tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, ancak sürekli olarak gelişmemiz ve ne yaptığımızı değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Sprint yarışlarındaki değişikliklerin bazı yerlerde olumlu olduğunu düşünüyorum."

"Bakü'de tek turluk bir sıralama yapamayız çünkü bu lastikler bir turdan sonra çalışmıyor ve özellikle de lastik battaniyemiz yoksa daha fazla tur atmamız gerekecek. O yüzden bilemiyorum. Ancak daha kapsayıcı fikirler ve sporu taraftarlar için daha ilgi çekici hale getirmeye devam etmek için değişikliklere açığım."

"Sprint hafta sonu Cuma gününü şu ana kadar oldukça beğendim."

"Daha fazla sıralama olmasını isterim çünkü bu her zaman çok eğlencelidir. Ve bence olmalı da... Belki de farklı yarışlarda ufak tefek değişiklikler yapabiliriz, özellikle de Monako gibi geçiş yapamadığımız yarışlarda, yarışı daha heyecanlı hale getirmek için başka şeyler yapabiliriz." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, is interviewed after Qualifying Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

George Russell ise, "Bence seyirciler için, Cuma günü sadece antrenmanda dolaşan araçları izlemek, sıralama seansı ya da sprint yarışı kadar heyecan verici değil."

"Sprint yarışı ilk tanıtıldığında bundan pek hoşlanmıyordum."

"Ancak dokuz tanesini yaptıktan sonra daha çok desteklemeye başladım."

"Tek turluk bir sıralamanın asla devam edeceğini düşünmüyorum ve duyduklarıma göre böyle bir şey olmayacak. Stefano ve F1'in yaptıklarına güveniyorum. Başlangıçta beklentileri görmek zor ama gelişmeye devam etmeliyiz. Küresel olarak sıralama ve yarışın çok iyi işlediğini düşünüyorum ama değişime, gözden geçirmeye ve yeniden başlamaya açığım."

"Dediğim gibi, onlara güveniyorum ve doğru olduğuna inandıkları her konuda onları destekleyeceğim." dedi.